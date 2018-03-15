Survivor 2018 24. yeni bölümüyle bu akşam TV8'de izleyicinin karşısına çıkacak. Survivor'ın bu bölümünde yeni yarışmacılar takımlarına katılıyor. Nagihan'ın Gönüllüler takımına geçmesiyle All Star takımı ile Nagihan arasında ipler geriliyor. Bu bölümde iki takıma da yedek yarışmacılar katılıyor. Bu yarışmacılar Batuhan ve Mustafa Kemal Gönüllüler takımına, Yiğit ve Elif'de All Star takımına dahil oluyor. İşte Survivor 2018 24. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 2018 24. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018 heyecanlı 24. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde işler karışmaya başlıyor. Nagihan'ın Gönüllüler takımına geçmesiyle eski takımındaki yarışmacılarla arasındaki ipler iyice geriliyor. Gönüllüler Nagihan'a destek verirken ilerleyen bölümlerde neler olacağı merak ediliyor. Öte yandan iki takıma da yeni yarışmacılar geliyor. Gönüllüler takımına Batuhan ve Mustafa Kemal, All Star takımına ise Yiğit ve Elif katılıyor.

SURVİVOR 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihat Doğan elenen isim oldu

Survivor 2018'in 23. bölümünde eleme gerçekleşti. All Star takımından yapılan oylamada rakiplerinden daha az oy alarak Survivor 2018'e ve All Star takımına veda eden isim Nihat Doğan oldu. Survivor 2018'e yapılan SMS oylaması sonucunda veda eden Nihat Doğan ada konseyinde son kez söz aldı. İşte o sözler;

"Survivor'u çok seviyorum, Survivor'da yarışmayı da çok seviyorum. Survivor'da olmak da bambaşka bi duygu. Herkesin tatması gereken bir duygu. Nazım Hikmet'in güzel bir sözü vardır, "Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi.", ben ise Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmemiş demekki. Biz kadere iman etmiş insanlarız, kadere tevekkül etmiş insanlarız. Dediğim gibi öyle diyor Mevlana, "Kolun kırıldı diye üzülme Allah'ın sana kanat vermeyeceğini nereden biliyorsun". Güzel bir deneyim oldu. Gönüllüler takımıyla da çok güzel yarışmalarımız oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinize hakkını helal ediyorum, sizi kırdıysam sizde hakkınızı helal edin. Gönlüm bu saatten sonra All Star takımıyla olacak. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Yolumuz buraya kadarmış, her şey için teşekkürler"

Performans birincileri açıklandı

Acun Ilıcalı her hafta olduğu gibi bu hafta da Survivor Performans birincilerini açıkladı. Survivor 2018'de Performans Sıralaması'na göre birinciler belirlendi. Kazananların çay ve kurabiye kazandığı performans sıralamasında erkeklerde birinci Ramazan olurken, kadınlarda ise birinci Sema oldu.

Birincinin ödülü çay ve beşer tane kurabiye oldu. Erkeklerde haftanın en başarılısı Ramazan oldu. İkinci isim ise Adem oldu.

Kadınlarda birinci isim yüzde 83'le Sema oldu. Kadınlarda ikinci ise yüzde 78'le Nagihan oldu.

Nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İşte bu haftaki erkekler performans sıralaması...

1- RAMAZAN

Oynadığı Oyun: 17,5

Galibiyet: 12

Mağlubiyet: 5,5

Başarı: % 69

2 - ADEM

Oynadığı Oyun: 10,5

Galibiyet: 7

Mağlubiyet: 3,5

Başarı % 67

3 - ÜMİT

Oynadığı Oyun: 10

Galibiyet: 5,5

Mağlubiyet: 4,5

Başarı: % 55

KADINLARDA PERFORMANS SIRALAMASI

1 - SEMA

Oynadığı oyun: 14,5

Galibiyet: 12

Mağlubiyet: 2,5

Başarı %83

2- NAGİHAN

Oynadığı oyun: 18,5

Galibiyet: 14,5

Mağlubiyet:4

Başarı %78

3 - SAHRA

Oynadığı oyun: 11,5

Galibiyet: 8

Mağlubiyet:3,5

Başarı %70

*Ortalama maç sayısının altında oyun oynayan yarışmacılar, haftalık performans sıralamasına dahil edilmemiştir. Bu haftanın ortalama maç sayısı 9'dur.

*Haftalık performans oranlarında eşitlik olması durumunda genel tabloya göre sıralama yapılmaktadır.

*Yarım oyun sayısı; birden fazla yarışmacının yarıştığı oyunlarda, asıl oyuncuya yardım eden yarışmacılara verilmektedir.

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