Survivor 2018'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bu akşamki oyun izleyici tarafından soluksuz izlenecek. Ancak Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu ile Ramazan Kalyoncu'nun Ecem hakkında yaptığı konuşma da dikkat çekti.

SURVİVOR 2018 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İşte Survivor 2018 All Star 4. yeni bölüm fragmanı:

SURVİVOR ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de yeni bir eleme sisteminin uygulanacağını açıkladı. Acun'un açıklamasına göre, bu sene 2 değil 1 tane dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor eleme potasına ada konseyi bir isim belirleyecek, dokunulmazlığı kazanan isim bir kişiyi eleme potasına yazdıracak ve 3 ismi de haftanın en iyi performans gösteren yarışmacısı belirleyecek.

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMLARI

All Star takımı:

Adem Kılıççı, Damla Can, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Sahra Işık, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Ümit Karan.

Gönüllüler takımı:

Anıl Berk Baki, Birsen Bekgöz, Cumali Akgül, Ecem Karaağaç, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Gizem Kurtulan, Hakan Hatipoğlu, Marcus, Melih Özkaya, Nevin Yanıt, Ramazan Kalyoncu, Yağmur Banda.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER VE ÜNLÜLER TAKIMINDA DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı Ünlüler takımında yer alan Hakan Hatipoğlu'nun Gönüller takımına geçmesine karar verdikten sonra, Survivor 2018'de ada konseyinde yapılan oylamanın ardından Gönüllüler takımından All Star takımına geçen kadın yarışmacı da belli oldu. Ecem ünlüler takımına geçti.

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