Survivor 2018 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018'in 16 Şubat tarihinde yayınlanan 5. bölümünde ödül oyunu oynandı. Bu bölümde oyunu Alp Kırşan'ın sunduğu ödül oyunu için tüm yarışmacılar elinden gelen her şeyi yaptı ve kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor 2018 5. bölümde ödül oyununu kim kazandı? Ödül neydi? İşte Survivor 2018 5. bölüm ödül oyunu ile ilgili merak edilenler...
SURVİVOR 2018 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
İşte Survivor 2018 5. bölüm ödül oyunu ile ilgili merak edilenler...
ÖDÜL: Burgu peynirle hazırlanmış kişi başı 2 adet sandviç, burgu pane ya da salata
OYUN: Parkurun en başından başlanıyor, en sonuna kadar zorlu engelleri aşarak geliniyor ve en sonda 3 adet heykelcik bulunuyor. Bu heykelcikler bir düzeneğe bağlı olan topu ittirerek düşürülmeye çalışılıyor. Heykelcikleri ilk düşüren sayıyı kazanıyor.
KAZANAN TAKIM: All Starlar
Ödül oyunundan bilgiler;
Survivor 2018'in 5. bölümünde sandviç için oyun alanında toplanan All Starlar ve Gönüllüler takımı kıyasıya yarıştı.
İlk mücadelede Hilmicem ile Ramazan karşılaştı. Bu karşılaşmadan Ramazan galip gelerek takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci mücadelede Sema ile Funda'nın yarışında kazanan taraf Sema oldu ve durum 1-1 oldu. Sonraki karşılaşma ise Turabi ile Melih arasında yaşandı. Melih kazandı ve Gönüllüler 2-1 öne geçti. Dördüncü mücadelede Merve Gizem'e karşı yarıştı ve Merve kazanarak durumu 2-2 yaptı. Sonra Adem Kılıçcı ile Hakan yarıştı ve Adem yarışı kazanarak durumu 3-2'ye getirdi.
Altıncı yarışta Damla ile Nevin'in mücadelesinde kazanan taraf Damla oldu, durum 4-2. Bir sonraki mücadelede Murat Ceylan ile Anıl'ın yarışında Murat kazandı, durum 5-2. Sekizinci mücadele Nagihan, Yağmur'a karşı yarıştı ve Yağmur kazanarak takımını 5-3 yaptı. Dokuzunca karşılaşmada Nihat Doğan ile Hakan karşı karşıya geldi. Hakan burada talihsizlik yaşayarak sakatlandı.
Hakan'ın sakatlanmasının ardından Hakan'ın yerine oyuna Marcus girdi ve Nihat Doğan'a karşı Marcus yarıştı. Bu durumdan Marcus galip gelerek durum 5-4 oldu. Ardından Gizem ile Ecem yarıştı, Gizem kazandı ve Gönüllüler eşitliği yakaladı. Daha sonra Ümit Karan ile Melih yarıştı, Gönüllüler kazanarak 6-5 öne geçti. Sonraki yarışta Sema ile Nevin karşı karşıya geldi ve Gönüllüler 7-5 oldu. Ardından Anıl ile Adem'in yarışında kazanan taraf Adem oldu, durum 7-6. Bir sonraki yarışta Merve ile Yağmur yarıştı, Merve kazandı ve durum eşitlendi, 7-7. Daha sonra Ramazan'a karşı yarışan Murat bu yarıştan galip gelerek takımını öne geçirdi, 8-7.
Ardından Damla ile Funda yarıştı ve Damla'nın kazanmasıyla durum 9-7 oldu. Bir sonraki oyunda Melih ile Murat Ceylan yarıştı ve kazanan takım belli oldu. All Starlar ödülün sahibi oldu.
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