Survivor 2018 için geri sayım başladı. 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2018'de mücadele edecek olan All Starlar kadrosu netleşti. Peki Survivor 2018'de kimler yer alacak?

Heyecanla beklenen Survivor 2018 için artık sayılı günler kaldı. 10 Şubat Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Survivor 2018'in All Starlar kadrosunda yer alacak isimler açıklandı. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı işte Survivor 2018 All Star kadrosu...

Survivor All Starlar kadrosunda kimler var?

Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Hakan Hatipoğlu,Ümit Karan...

Survivor 2018 ne zaman başlayacak?

Dünyanın en zorlu yarışması olarak kabul edilen Survivor mücadelesi için geri sayım başladı. Yarışacak olan isimlerin bir bir belli olduğu Survivor 2018'de büyük mücadele 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER