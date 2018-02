10 | 14

Survivor Sahra Işık kimdir?

Sahra Işık Survivor 2018 All Starlar takımındaki isimlerden biri oldu. Peki Survivor Sahra Işık kimdir? İşte Sahra Işık ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Sahra Işık Survivor 2018'de yer alacak isimlerden biri oldu. Merakla beklenen All Starlar takımında yer alacağı kesinleşen Sahra Işık Survivor'da iki kez izleyenlerin karşısına çıktı. Hırsı ve mücadelesiyle akıllarda kalan isimlerden biri olan Sahra Işık Survivor 2018'de bir kez daha şampiyonluk için mücadele edecek.

Survivor 2018 All Starlar kadrosunda yer alacak olan Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.