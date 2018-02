Survivor 2018 All Star yarışmacıları kimler?

Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? Survivor 2018 yarışmacıları

All Star Survivor 2018’in kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. 15 Şubat Perşembe günü başlayacak olan yarışmada önceki survivorlara damga vuran isimler geri dönüyor. Yarışacak olan kadın yarışmacıların ardından 3 yarışmacının ismi daha açıklandı

Geçen yıl Ogeday Girişken’in şampiyonluk ipini göğüslediği Survivor All Star 2018 ile yeni sezona giriş yapmaya hazırlanıyor. Her sezonu yaşanan tartışmaları, taktikleri ve ünlü isimleriyle çok konuşulan Survivor’ın 2018 All Star sezonunda yarışacak isimler de artık birer birer belli olmaya başladı.

Survivor’ın yeni sezonunun başlayacağı tarih olan 15 Şubat 2018 Perşembe günü adada yerini alacak isimler arasında ilk açıklananlar Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran (Turbo Turabi) olmuştu. Kadın yarışmacılardan Survivor 2018 kadrosunda olacağı belirtilenler ise Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın.

Acun Ilıcalı, bu isimlere Survivor 2018 All Star için Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu’nun da ekleneceğini söyledi. Böylece Survivor’ın yeni sezonunda yarışacaklardan 9 isim belli oldu. Survivor’da ortalama 20 kişi yarışıyor. Bu 20 kişinin 10 tanesi ünlü, 10 tanesi ise gönüllü oluyor. Yani açıklanan 9 kişinin ardından yarışmacı olacak 11 kişinin ismi merakla bekleniyor.

SURVIVOR 2018 ALL STAR YARIŞMACILARI - BAZI İSİMLER BELLİ OLDU!



Peki yeni sezon Survivor’da yarışacağı açıklanan 9 isim kim? Gelin bu isimleri tekrar bir hatırlayalım.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

2013 yılının Survivor kadrosunda gönüllüler takımında yer alan Murat Ceylan, o dönem özellikle genç kızları ekran karşısına kilitlemişti. Hilmi Cem’in şampiyon olduğu sezonda finale kadar ilerlemeyi başaran Murat Ceylan, böylece 106’ncı günde SMS’ler ile elenerek mutlu sona ulaşamamış, o sezonu 4’üncü tamamlamıştı.

15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan 26 yaşında. İstanbul doğumlu olan Ceylan’ın ilk mesleği endüstri tasarımcılığı. Liseyi Türkiye’de bitirdikten sonra Londra’da eğitimine devam eden Murat Ceylan, üniversite eğitimini Central Saint Martins üniversitesinde Endüstri Tasarımı bölümünde tamamladı. Fakat müziğe olan merakı nedeniyle İstanbul Devlet Konservatuvarı hocalarından müzik dersi aldı. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu da olan Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü’nün binicilerinden.

Buna karşılık Murat Ceylan’ın kariyeri daha çok spor yerine müzik alanında oldu. 2016 yılında söz ve müzikleri kendisine ait olan bir albüm çıkardı.

Murat Ceylan bir dönem Familya isimli TV dizisinde de rol almış ve dizide Ateş Beyoğlu karakterine can vermişti.

Murat Ceylan bir fitness tutkunu ve surf, paten yapmayı da seviyor.

Murat Ceylan’ın Murat Ceylan Wish ismiyle açtığı instagram hesabında 200 bine yakın takipçisi bulunuyor.





CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Survivor 2018 All Star’da yer alma hakkını kilometrelerce yürüyerek kazanan isim Cumali Akgül. Yarışmaya katılabilmek için Iğdır’dan İstanbul’a kadar tam 50 günde 500 kilometre yürüdü. Sonrasında Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show’una katıldı. Tek isteğinin Survivor’a katılmak olduğunu söyledi. Böylece 2018 Survivor kadrosuna dahil edildi. Hatta daha da ötesi Survivor 2018’in açıklanan ilk ismi oldu.

1985 doğumlu olan Cumali Akgün, 32 yaşında. Iğdır’ın Suveren köyünden olan Cumali Akgül, evli ve 4 çocuk sahibi.

Cumali Akgül, “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır” sloganıyla yürüyüşüne başlamıştı.

Survivor’a 4 sene üstüste başvuruda bulunan ancak kabul edilmediğini açıklayan Cumali Akgül, sesini duyurabilmek için bu yolu seçtiğini söyledi.



Cumali Akgül, henüz yarışma başlamadan instagram hesabını da açarak 3 binden fazla takipçiye ulaşmış durumda.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR? TURBO TURABİ YENİDEN SURVİVOR’DA

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin Erdemli doğumlu olan Turabi Çamkıran, üniversite mezunu. Şaşırtıcı olan ise Turabi Çamkıran’ın Güzel Sanatlar fakültesi mezunu olması. Çocukluk ve gençlik dönemini doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Mersin’de geçiren Turbo Turabi, lise yıllarındaki dans merakı nedeniyle Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu.

Fakat büyüdüğü çevrenin etkisiyle savunma sporlarına yönelen Turabi, Tayland’da dövüş sporları eğitimi aldı. Kafes dövüşleriyle adını duyurmaya başlayan Turabi Çamkıran’ın Survivor ile ilk tanışması dördüncü sezon olan 2014 yılında oldu. Gönüllüler takımının lideri olan Turabi, Gökhan Keser, Ahmet Dursun, Merve Aydın, Serenay Aktaş ve Tolga Karel’li ünlüler takımındaki rakiplerini birer birer eleyerek finale kadar ulaştı. 112’nci günde SMS’le Survivor 2014’ün şampiyonu oldu.

Daha sonra 2015 yılında düzenlenen Survivor All Star’a da katılan Turabi, bu defa Pascal Nouma, Doğukan Manço, Hilmi Cem İntepe, Serenay Aktaş, Merve Aydın, Almeda Abazi, Merve Oflaz, Fulya Keskin, Anıl Tetik, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu ve Nadia Zagli’den oluşan yarışmacılarla karşı karşıyaydı.

Merve Aydın ile finale kadar çıkan Turabi, ikinci defa Survivor’da şampiyonluk ipini göğüsleyerek son 10 yılın Survivor şampiyonu oldu.

Sezon en çarpıcı olayı ise Nihat Doğan’ın attığı bir tweet nedeniyle kadro dışı kalması sonrasında yerine yarışmaya Ahmet Dursun’un katılması olmuştu.

Turabi 2018 All Star kadrosunda yer alarak üçüncü kez Survivor’a katılan ilk isim oldu.

Bir süredir Survivor’daki yeni rakiplerine meydan okuma çalışmalarına başlayan Turabi, 20 Kasım’da 2014 ve 2015’teki şampiyonluklarını hatırlatarak üçüncü şampiyonluk için “loading” yani “yükleniyor” açıklaması yaparak yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Turabi’nin instagram hesabı 360 binden fazla takipçiye sahip.



SEMA AYDEMİR APAK KİMDİR?

Tartışmasız geçen sezonki Survivor’ın en dikkat çekici yarışmacısı Sema. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından, karakteri ve kişiliğiyle büyük saygı gören Sema, ünlüler takımına en çok puan getiren yarışmacılar arasındaydı.

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa’da doğan Sema Apak Aydemir, hayatının tamamına yakınını atletizm ile geçirmiş milli bir sporcu. 400 metre engelli yarışlarıyla kendini gösteren Survivor Sema, 1.69 boya ve 54 kiloya sahip. Çekiş atma atleti Eşref Apak ile evliliğinden Ali isminde bir erkek çocuğu annesi olan Sema Apak Aydemir, Survivor 2017’ye katılmadan önce 2016 yılında eşiyle boşanmış ve Sema Aydemir ismini almıştı.

Türk Milli Atletizm Takımı adına 2012 Londra Olimpiyatları’nda 4X400 bayrak yarışlarında yarışan Sema, 32 yaşında.

2017 yılında İlhan Mansız, Berna Öztürk, Furkan Kızılay, Tarık Mengüç, Serhat Akın, Şahika Ercümen, Adem Kılıççı gibi isimlerle ünlüler takımında yarışan Sema Aydemir Apak, gönüllüler takımında yer alan Ogeday Girişken, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Eser West gibi zorlu rakiplerle mücadele etmişti. Çeyrek finale kadar ulaşmayı başaran Sema, 20 Haziran 2017 tarihinde bireysel oyunla elenmişti.

Sema Aydemir’in instagram hesabı 100 binden fazla takipçiye sahip.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Bu sezonki Survivor All Star 2018’i en ilginç kılacak isimlerden biri kuşkusuz Nagihan Karadere olacak. İki Survivor sezonuna performanslarıyla damga vurmuş atletler Sema Aydemir ve Nagihan Karadere’nin aynı anda yarışacak olması bu sezon yapılacak yarışmaların oldukça heyecanlı geçmesine neden olabilir.

27 Aralık 1984 tarihinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin Cığcık köyünde doğdu. 33 yaşında olan Nagihan da aynen Sema Aydemir gibi hayatı atletizmle geçen isimlerden biri. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yetişen Nagihan Karadere, Türkiye’yi milli bir atlet olarak birçok uluslararası şampiyonada temsil etti.

Adını ise tüm Türkiye 14 Eylül 2003 yılında Köstence’de koşulan Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre yarışıyla duydu. Bu yarışta altın madalya kazan Nagihan Karadere, 4X400 bayrak yarışı ve 4X100 bayrak yarışlarında da sırasıyla gümüş ve bronz madalyalar getirdi Türkiye’ye.

Nagihan Karadere için kara yıl ise 2012 yılı oldu. Londra Olimpiyatları’nda dördüncü kulvarda hatalı çıkış yaparak diskalifiye olmasının ardından tüm Türkiye’den özür dilemişti.

Sema Aydemir Apak gibi eşinden ayrılan Nagihan Karadere, Ece Arven Karadere adından bir kız çocuğu annesi.

1.73 boyunda ve 65 kilo olan Nagihan Karadere, 2017’nin Nisan ayında boşandığı eşi Uğur Gökçe’nin kendisine şiddet uyguladığı iddiası üzerine meyve bıçağı ile eski eşini iki yerinden bıçakladı. İki isim birbirinden şikayetçi olmazken mahkeme Karadere’yi 150 gün karşılığı 3 bin lira para cezasıyla cezalandırdı.

Survivor’ın 2016 yılında yayınlanan 5’inci sezonuna katılan ve Semih Öztürk, Çağatay Atakan Arslan, Yunus Günçe, İbrahim Yattara, Tuğba Özay, Yılmaz Morgül gibi isimlerden oluşan ünlüler takımında yarışan Survivor Nagihan, Serkay Tütüncü, Efecan Dianzenza, Gizem Memiç, Gizem Kerimoğlu, Nihal Candan gibi isimlerden oluşan gönüllüler takımıyla karşı karşıya yarıştı. Yarışmadaki üstün performansına rağmen ancak çeyrek finale kadar çıkabilen ve 150. Günde yarışmaya veda eden Nagihan Karadere yarışmalarda yüzde 60’lık başarı ortalaması yakalamıştı.



Nagihan Karadere’nin instagram hesabı 200 binden fazla takipçiye sahip.

SURVIVOR YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 doğumlu Merve Aydın 27 yaşında. 1 metre 80 santimetre boya ve 58 kiloya sahip Merve Aydın, Survivor All Star 2018’in Nagihan Karadere ve Sema Aydemir’den sonraki bir diğer atlet yarışmacısı olacak.

ENKA Spor Kulübü’nün atleti olan Merve Aydın, İstanbul Bakırköy doğumlu.

Diğer iki isim gibi o da hayatının tamamına yakınını atletizmle geçirdi.

2008 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası, 2011’de Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Londra 2012 Yaz Olimpiyatlarında yarıştı. Bu yarışlardan üç gümüş madalya kazandı. Londra’da sakatlanmasına rağmen yarışı acı içerisinde bitirmeye çalışması tüm Türkiye’nin onu tanımasını sağlamıştı.

2014 yılında yayınlanan Survivor’da üçüncülüğü kazandı.

Merve Aydın instagram hesabı 400 binden fazla takipçiye sahip.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

19 Mayıs 1992 Muğla Menteşe Yenice doğumlu olan Hilmi Cem, 1.78 boyunda 64 kilo. İlkokul öğretmeni anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Hilmi Cem İntepe, 18 yaşına kadar Bodrum’da yaşamını sürdürdü. Daha sonra Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu kazanan Hilmi Cem, dans merakının da etkisiyle bir dans akademisi kurdu. Rusça ve İngilizce bilen Hilmi Cem, 2013 yılında yayınlanan Survivor’da yıldızı parlayan Hilmi Cem, Doğukan Manço ve Ümit Karan’ın da yer aldığı sezonda finale kadar ulaştı ve Survivor tarihinde şampiyon olan ilk gönüllüler takımı oyuncusu oldu. Survivor’dan sonra televizyon ve sinema dünyasına adım atan Hilmi Cem, memleketini konu alan Bodrum Masalı isimli dizide genç kızların gönlünde taht kurdu.

Muhteşem Yüzyıl’da Silahtar, Çalıkuşu isimli dizide Yusuf karakterine can verdi.

Çılgın Dershane dizisinde de rol aldı.

2015 yılındaki Survivor All Star’da da yarışan Hilmi Cem, 130 gün adada kalarak yarı finale kadar yükseldi. Fakat bu yarışmanın şampiyonu Turabi Çamkıran oldu.

Hilmi Cem instagram hesabında 370 bin takipçiye sahip.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Son Survivor’ın finalisti Adem Kılıççı, 5 Mart 1986 Ağrı doğumludur. Hayatını boksa adayan milli boksçumuz Adem Kılıççı, boks hayatını Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağlı olarak sürdürmektedir.

Birçok kez Türkiye’ye gurur yaşatan milli eldiven Adem Kılıççı, 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’ye gümüş madalya getirmiş, 2009 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları’ndan da gümüş madalya ile dönmüştü.

2011 yılında Büyükler Avrupa Şampiyonası’ndan da Türkiye’ye gümüş madalya getiren Adem Kılıççı, 2014-2015 yıllarında Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenmiş olan APB Profesyonel Boks Ligi’nde ise dünya şampiyonu oldu.

2017 yılında düzenlenen Survivor’da Ogeday ile finale kadar çıkan Adem Kılıççı, burada yapılan SMS oylamasında birinciliği Ogeday’a kaptırsa da mücadelesi ile hafızalara kazındı.

Adem Kılıççı instagram hesabı 300 binden fazla takipçiye sahip.



HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

28 Kasım 1979 Çanakkale doğumlu olan Hakin Hatipoğlu, aslında Survivor’da aklımızda Gizem Akın ile ilişkisiyle kaldı en çok. Survivor’ın ilk aşkı olarak kabul edilebilecek bu ilişki daha sonra evliliğe dönüştü ve Hakan ile Gizem 2011 yılında dünya evine girdi.

İlk kez 2009-2010 dönemindeki Survivor Kızlar Erkekler sezonunda yarışan Hakan Hatipoğlu, daha sonra ise 2015 yılında düzenlenen Survivor All Star’a da yarışmacı olarak katıldı.

Milli sutopu oyuncusu olan Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme bölümü mezunu. Hatipoğlu’nun Marmara Üniversitesi’nden de İşletme yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Survivor macerasından sonra Behzat Ç., Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde de konuk oyuncu olarak rol alan Hakan Hatipoğlu bir süredir de Survivor Panorama isimli Survivor programının sunuculuğunu yapıyor.

Merve Oflaz’ın şampiyonluğuyla sonuçlanan Survivor Kızlar Erkekler yarışmasında adada 33 gün kalarak elenen Hakan Hatipoğlu, adada yaşanan sert tartışmaların da odağında yer almıştı.

Kendisinden bir hafta önce de sevgilisi yani daha sonra karısı olacak olan Gizem Akın elenmişti.

Hakan Hatipoğlu instagram hesabı 600 bine yakın takipçiye sahip.