Survivor 2018, 10 Şubat'ta yayınlamaya başlamış, seyirciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu sezon ilk defa All Starlar'ın, Gönüllüler'e karşı yarıştığı Survivor'da heyecan hız kesmiyor. Yarışmanın takipçileri 'Survivor bu akşam var mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor 2018 bu akşam var mı? Survivor 2018 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Survivor 2018 8. yeni bölüm ile ilgili tüyolar...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI? 8. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2018'in 8. bölümünde All Starlar ve Gönüllüler ödül oyunu için yarışacaklar. Gün geçtikçe zorlukların daha da arttığı Survivor 2018'in 8. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Survivor 2018 bu akşam yayınlanmayacak. Survivor 2018'in 8. yeni bölümü 20 Şubat Salı günü seyircisiyle buluşacak.

İşte Survivor 2018 8. bölüm fragmanı;

SURVİVOR HAKAN SAKATLANMA OLAYI

Survivor 2018'in 5. bölümünde ödül oyununun oynandığı esnada Nihat Doğan'a karşı yarışan Hakan Hatipoğlu bir engelden geçerken sakatlanma olayı yaşıyor. Tüm yarışmacılar Hakan'ın yardımına koşarken, sağlık ekipleri Hakan'ın yanına gelerek Hakan'a müdahele ediyor. Doktorun müdahele ettiği sırada Hakan 'Benim tek hissettiğim, lastiğin gözümü çizdiği.' diyor. Doktor ise, 'Boynun geriye doğru geldi. Biliyorum. Farkındayım. Ama, yani ben bedeninle ilgili bir şey düşünmüyorum. Rahat ol." diyor. Daha sonra Hakan, ambulansla hastaneye götürülüyor.

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