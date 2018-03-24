Survivor 2018'de bu akşam 31. yeni bölüm yayınlanacak. Yeni fragmanda dikkat çeken detay Turabi ve Adem'in yan yana olması. Yeni ödül oyununu hangi takım kazanacak? merak konusu. Hafta sonu eleme adayları tek tek belirlenecek.

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Survivor 2018'in erkek yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan ise Adem Kılıççı oldu. Nagihan ve Yağmur sembol oyununda mücadele verdi. Kızların kıran kırana sembol mücadelesinde kazanan isim Yağmur oldu. Diğer yandan iletişim ödülünü kazanan All Star takımı, arkadaşlarından gelen mesajlarla hem keyifli hem de duygusal anlar yaşadı.

İletişim oyununda Murat Ceylan ile Anıl'ın mücadelesinde Murat'ın yaptığı başarılı atış herkesi hayrete düşürdü.

SURVİVOR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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