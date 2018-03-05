Survivor 2018'de kim elendi sorusunun yanıtını bu haftaiçi yanıt bulacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından biri elenecek.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2018'de kim elendi sorusunun yanıtını Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak. Survivor 2018'in 4. haftasında oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ada konseyinde 3 eleme adayı çıkarmak için toplandı. Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında yapılan oylama ile ilk eleme adayı belli oldu. İlk isim İpek Yaşar oldu. Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Cumali ikinci eleme adayını belirledi.

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında performans birincisi olan Anıl üçüncü eleme adayını açıkladı.

Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Cumali oldu.

Survivor 2018'de geçen hafta kim elendi?

Survivor 2018'de kim elendi sorusu 13. bölümde yapılan ada konseyinde belli olmuştu. Birsen, Ramazan, Cumali ve Gizem'in eleme adayı olduğu konseyde Survivor 2018 izleyicilerinin verdiği oylara göre Gizem Survivor 2018'e veda eden isim oldu.

SURVİVOR 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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