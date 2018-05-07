Survivor'ın merakla beklenen 64. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dokunulmazlık mücadelesinde ter döken Ünlüler ve Gönüllüler izleyenleri ekrana kilitledi. Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

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Ünlüler takımında Turabi, Gönüllüler takımını eleştirdi. Turabi, Gönüllüler'in galibiyet aldıktan sonraki durumunu eleştirdi. Turabi: "Kendilerini Survivor'ın hakimi zannetiler" dedi. Dokunulmazlık oyununda bireysel sembolü kazanarak eleme adayı olarak Merve'nin ismini söyleyen Mustafa Kemal'e Merve'nin tepkisi. Merve, Mustafa Kemal'in ismini söylemesine şaşırmış. Dokunulmazlık oyununda Elif ile karşı karşıya gelen Nagihan atışlarda şov yaptı. Üç atışında da başarılı olan Nagihan takımına sayıyı getirdi. Anıl, Mustafa Kemal'le dokunulmazlık oyununda söylediği söz nedeniyle yaşadıkları polemiği değerlendirdi. Anıl Mustafa'yla yaşadığı polemiği yorumladı: "Benim için değersiz bir konu" dedi.

Dokunulmazlık oyununda Merve ile Nagihan'ın mücadelesi sırasında Yağmur ile Adem arasında oyun kenarında tansiyon yükseldi. Dokunulmazlık mücadelesinde Hakan ile karşı karşıya gelen Turabi, sembolü düşüremeyince rakibinin gerisine düştü. Survivor 2018'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi konuşan Damla ve Hilmi Cem, galibiyet için iddialı konuştu. Ümit Karan, Adem ile yaptığı sohbette Gönüllüler takımı ile ilgili eleştirilerde bulundu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Hakan ile Turabi oyunun ardından atıştı.

Gönüllüler, Nagihan'ın oyunu kazanmasından sonra dokunulmazlık ödülü oyununu kazanan taraf oldu.

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'un dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler 3'te 3 yaparak 3-0 öne geçti. Gönüllüler takımı vazgeçmedi ve durumu 3-3 yaptı. Gönüllüler'in sayı kazanmasıyla hırslanan Ünlüler durumu 7-4 yaptı. Fakat Gönülllüler pes etmedi ve rakibini 10'a 7 yenerek dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Oyun sonrası eleme adayları belirlendi.

Konseyde yapılan oylama sonucu Elif ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal ise ikinci eleme adayı olarak Merve'yi söyledi. Bugün oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası üçüncü eleme adayı belli oldu.

Buna göre Elif ve Merve eleme adayları. Üçüncü eleme adayı ise Turabi oldu.

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