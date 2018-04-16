Survivor heyecanı kaldığı yerden bu akşam devam edecek. Acun Ilıcalı dün akşam Survivor'a veda eden ismi Berna olarak açıkladı. Yarışmacılar şoke oldu. Survivor eleme adayları belli oldu. Konsey toplanacak. SMS sonucu elenen isim belli olacak. İşte Survivor 47. bölümde yaşanan gelişmeler ve yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ünlüler takımında Adem, Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem'in eleme adayı olarak Hakan'ı seçmesini değerlendirdi. Dokunulmazlık oyununda Murat ile karşı karşıya gelen Turabi, beklenmedik bir hamle ile puanı aldı. Dokunulmazlık oyununda Hakan ile karşı karşıya gelen Mustafa Kemal, rakibini ringin dışına attı. Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü alarak konseyde Hakan'ı eleme adayı olarak çıkaran Hilmi Cem konseyi değerlendirdi. Dokunulmazlık oyununda Murat ile Adem arasındaki mücadelede Murat'ın oyununa Turabi'den yorum gecikmedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında Cumali seramonide takım arkadaşlarına laf attı

Survivor 2018 kırk yedinci bölümde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldiler. Kazanan takım ise Ünlüler oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında Nagihan, takımı eleştirdi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Gönüllüler takımında eleme adayı olan Hakan, Nagihan'ı potaya davet etti.

İşte eleme adayları! Eleme adayları konseyde neler söyledi?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında Hilmi Cem eleme adayı olan isimleri değerlendirdi. Survivor 2018'de gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı Ünlüler takımından Berna'nın Survivor'a veda ettiğini açıkladı.

SURVİVOR 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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