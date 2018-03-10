Turabi-Ramazan gerginliği dün akşama damgasını vurdu. Turabi'nin Ramazan ile karşı karşıya geldiği mücadelenin sonunda yaptığı sevinç gösterisine Ramazan'ın verdiği karşılık ikili arasında tansiyonu yükseltti. Turabi oyun sırasında Ramazan ile yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu ve rakibinden özür diledi. Diğer yandan Hakan Hatipoğlu, Gönüllüler takımının yenilgi serisini değerlendirdi: "10 yıllık Survivor tarihinde böylesi yok" dedi.
Ödül oyununda karşı karşıya gelen Damla ile Yağmur bir türlü başarılı atışı yapamadılar. Ödül oyununda Nevin ile karşı karşıya gelen Nagihan, sayıyı kaptırdığını sanarken topun potaya girdiğini görünce şaşkına döndü. Ödül oyununda Murat ile Ramazan'ın mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu.
SURVİVOR 2018'DE SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Parkurun en başından başlayan yarışmacılar önce havuz ardından diğer engelleri geçtikten sonra en sona gelindiğinde bir küp var ve o küpü masadan kum torbalarını atarak küpü vurup kaydırarak rakibinden ilk düşüren oyunu kazandı. İşte Survivor sembol oyunundan detaylar...
Karşılaşmalar ve elenenler;
Hilmicem - Cumali: Cumali elendi
Nihat Doğan - Melih: Melih elendi
Murat Ceylan - Ramazan: Murat Ceylan elendi
Turabi - Anıl: Anıl elendi
Ümit Karan - Hilmicem: Hilmicem elendi
Nihat Doğan - Adem Kılıçcı: Adem elendi
Turabi - Ramazan: Ramazan elendi
Ümit Karan - Nihat Doğan: Nihat Doğan elendi
Ümit Karan - Turabi: Ümit Karan elendi
Erkeklerde kazanan isim Turabi oldu.
Merve - Nevin: Merve elendi
Sema - İpek: İpek elendi
Sahra - Yağmur: Sahra elendi
Damla - Birsen: Birsen elendi
Nevin - Nagihan: Nagihan elendi
Sema - Yağmur: Sema elendi
Damla - Nevin: Nevin elendi
Damla - Yağmur: Yağmur elendi
Yağmur'a karşı 2-1 kazanan Damla, kadınlarda oyunu alan isim oldu.
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI
Survivor 2018'in ikinci oyununda iletişim oyunu oynandı. Bu haftanın ödülü Gönüllüler kazanırsa hayranlarından gelen mesajları okuyacak, All Star ise bir GSM firmasının teknoloji evine gidip arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajlarla buluşacak.
Çekişmeli geçen iletişim oyununda All Star Gönüllüler'i 10'a 4 yenerek ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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