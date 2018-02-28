Survivor 2018 heyecanı son sürat devam ediyor. Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir isim yapılan oylama sonucu adaya veda etti. Peki o isim kim? İşte detaylar...

SURVİVOR 2018'DEN KİM GİTTİ?

Survivor 2018'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2018'den bu akşam Gizem Kurtulan elendi. Gizem ismi anons edildikten sonra "Hayırlısı böyleymiş, halkın takdiri. Arkamda çok güzel bir takım bırakıcam. Söylenecek pek bir şey yok" dedi. Gizem, arkadaşlarıyla vedalaşarak adayı terk etti.

GİZEM KURTULAN KİMDİR?

Gizem Kurtulan, 1994 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Sportif kimliği ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Gizem Kurtulan, Üniversitesi’nde fitness antrenörlüğü yapıyor.

Uzun yıllar lisanslı olarak basketbol oynamış. Triatlon’da Türkiye üçüncüsü olmuş. 10 yıldır sporla uğraşıyor. 8 yıl lisanslı olarak sporla ilgileniyor.

Survivor yarışmasına kadar geçen süre boyunca eğitmenlik yaptığı çocuklarla birlikte bol zaman geçirmiş ve sonrasında da yarışmaya hazırlık için yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile çalışmıştır.

Doğayı ve gezmeyi seven Gizem Kurtulan, sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekmektedir. 14-15 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen Pentatlon - Biathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan, şampiyonada dereceye girmiştir.

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