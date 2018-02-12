Survivor 2018 yarışması 10 Şubat Cumartesi günü yayınlanmaya başladı. İzleyiciler tarafından büyük merakla beklenen Survivor'un bu seznunda bir ilk yaşanıyor ve All Starlar, Gönüllülere karşı yarışıyor. Cumartesi günü ekrana gelen Survivor 2018'in yeni bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor takipçilei yeni bölümü beklerken bir yandan da 'Survivor 2018 hangi günler var' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor 2018 ne zaman, hangi günler var? İşte Survivor 2018 yayın tarihi...
SURVİVOR 2018 HANGİ GÜNLER VAR? SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor 2018 ilk bölümüyle 10 Şubat Cumartesi günü izleyicinin karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın motosiklet gösterisiyle adaya gelerek açılışı yaptığı Survivor 2018'in ne zaman, hangi günler yayınlanacağı seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor 2018 her Cumartesi ve Pazar günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Survivor'ın 3. bölümü 17 Şubat Cumartesi, 4. bölümü ise 18 Şubat Pazar günü takipçileriyle buluşacak.
HAKAN HATİPOĞLU, GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ
Yarışmanın ilk bölümünün ilk sahnesinde Acun Ilıcalı, bir açıklama yaptı. Yarışma başlamadan direkt olarak All Star takımından bir kişinin Gönüllüler takımına geçeceğini açıkladı. Yarışmacılar merak içinde kimin geçeceğini beklerken, Acun Ilıcalı Hakan Hatipoğlu'nun Gönüllüler takımında yarışacağını söyledi. Herkes neden böyle bir şeyin yapıldığını düşündüğü anda Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun neden Gönüllüler takımına geçtiğini de açıkladı. İşte Acun Ilıcalı açıklamasında, "Hakan'ın Al Star'da olursa belli problemlerin erken başlayacağını düşündük, kendisini Gönüllüler takımına alacağız." dedi.
İYİ ADA-KÖTÜ ADA ÖDÜLÜ
Yarışmacılar bu sene bir ilki yaşayacak. Yarışmanın ilk oyununda kazanan takım iyi adaya, kaybeden takım ise kaybeden adaya gitti. İyi adada bu sene Survivor tarihinde ilk defa yatak olacak. Onun haricinde iyi adada her ada oyunundan sonra Migros'tan sürpriz gelecek.
Oyunu ise All Star takımı kazandı. Buna göre All Star takımı iyi adada iyi şartlar altında yaşama imkanı buldu.
SURVİVOR 2018 ALL STAR-GÖNÜLLÜLER KADROSU
Değişiklik sonrası takımlar:
Survivor All Star takımı:
Adem Kılıççı, Damla Can, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Sahra Işık, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Ümit Karan.
Survivor Gönüllüler takımı:
Anıl Berk Baki, Birsen Bekgöz, Cumali Akgül, Ecem Karaağaç, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Gizem Kurtulan, Hakan Hatipoğlu, Marcus, Melih Özkaya, Nevin Yanıt, Ramazan Kalyoncu, Yağmur Banda.
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