Survivor ne zaman başlayacak? sorusu, uzun süredir merak ediliyordu ve bu akşam başladı. Daha önce birçok kez ekrana gelen Survivor yarışması, "Survivor All Star 2018" adıyla bir kere daha ekrana geldi ve şimdiye kadar yayınlanan Survivor'larda ön plana çıkan isimlerin yarışacağı Survivor All Star 2018'in yarışmacı kadrosu araştırılıyor. Peki Survivor yarışmacıları kimlerdir? Survivor 2018 ilk bölümde neler oldu?

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SURVİVOR 2018 İLK BÖLÜM BAŞLADI

Acun Ilıcalı daha önece Survivor 2018 All Star, 10 Şubat 2018 Cumartesi günü yani bugün tv8 kanalında başlayağını duyurmuştu. Survivor 2018 saat 20.30'da ekranlara geldi.

Ekrana gelen Survivor yarışmasında, şimdiye kadar Survivor'da yarışan efsane isimleri karşı karşıya getirdi ve kıyasıya mücadele edilecek. Çeşitli parkurlarda ve zeka yarışmalarında boy gösterecek olan yarışmacılar, ilk olarak iki grup halinde yarışacak ve yarışmanın son haftalarına doğru yarışmacıların azalmasıyla da takımlar birleştirilecek ve yarışmacılar bireysel olarka mücadele edecek.

SURVİVOR YARIŞMACILARI - SURVİVOR KADROSU (2018 ALL STAR)

Survivor'da yarışacak isimler de izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor'un daha önce ekrana gelen sezonlarında ön plana çıkan ve başarılı olan yarışmacıların yarışacağı Survivor 2018 All Star'da sürpriz isimler yer alıyor. İşte Survivor 2018 All Star kadrosu ve yarışmacılar...

All Star Takımı

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kılıççı

Nagihan Karadere

Hakan Hatipoğlu

Ümit Karan

Gönüllüler Takımı

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus

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