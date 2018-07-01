Survivor'da final heyecanı yaşandı. Bütün sezonun birincisi olmaya hak kazanan yarışmacının ismi açıklandı. Dünkü finalde son 4'e Adem, Anıl, Hilmi Cem ve Nagihan kalmıştı. İlk oylamada elenen isim Hilmi Cem olmuş, ikinci elemede ise Anıl olmuştu. Sıra geldi büyük finale. Son 2'ye Adem ve Nagihan kaldı. Nefesler tutuldu ve son oylama kapandı. İki yarışmacı da heyecanla Survivor şampiyonu olmayı beklerken, Acun Ilıcalı herkesin merakla beklediği sonuçları açıkladı. Peki, izleyenlerin verdiği oylarla Survivor 2018 şampiyonu kim oldu? Survivor 2018 kim kazandı? İşte 2018 Survivor şampiyonu ve final özeti...

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2018'in merakla beklenen finali gerçekleşirildi. Survivor 2018'in finali 30 Haziran'da yapıldı ve büyük final sonrası kazanan isim belli oldu. Final de son dörtlüde Adem, Nagihan, Anıl ve Hilmi Cem vardı. İlk oylama sonucu Hilmi Cem, ikinci oylama sonucu ise Anıl elendi. Son 2'ye Adem ve Nagihan kaldı. Son SMS oylaması durduruldu ve gözler Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı şampiyona çevrildi. Seyircilerin oylarıyla Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.

İşte o anlar;

ŞAMPİYON OLDUKTAN SONRA KONUŞTU

Survivor 2018'in büyük finalinde yapılan büyük oylama sonucunda şampiyon olan isim neler söyledi? İşte şampiyonun sözleri...

DAMLA VE TURABİ ELENDİKTEN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Survivor 2018'e çeyrek finalde veda eden Damla Can ve Turabi Çamkıran elendikten sonra ilk kez konuştu.

YARIŞMACILARIN DEĞİŞİMLERİ EKRANA GELDİ

Survivor 2018 yarışmacılarının yarışmanın başından sonuna kadar yaşadıkları değişim büyük finalde ekrana geldi. İşte yarışmacıların yaşadığı büyük değişim...

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 (32 yaşında) tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. 1,85 boyunda olan Kılıçcı, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Boks sporuyla uğraşan Adem Kılıçcı, Survivor'un 2017 sezonunda yarıştı ve burada Ogeday ile finale kalarak ikinci oldu. 2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

2007'de Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. 10 Ağustos 2008 tarihinde 2018 Yaz Olimpiyatlarında, 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Kılıçcı, 2011'de Ankara'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2012'de Londra Olimpiyatları'na katıldı. 1 Şubat 2017 tarihinde doping testinde, dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlardan diskalifiye oldu. Diskalifiye olması nedeniyle aldığı 5'incilik derecesi de iptal edildi.

2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan Kılıçcı, 2014-15 Dünya Boks Federasyonu'nun (AIBA) düzenlediği APB Profosyonel Boks Ligi'nde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Fakat numunesinde yasaklı maye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlara katılamadı.

Adem Kılıçcı, ikinci kez katıldığı Survivor 2018'in şampiyonu oldu.