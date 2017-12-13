Yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede yarışmacıların hayatta kalma mücadelesi verdiği Survivor yarışması için bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekrana gelen Survivor yarışmasını bekleyen izleyiciler merakla "Survivor 2018 ne zaman başlayacak?" ve "Survivor 2018 yarışmacıları kimler?" şeklinde arama yapıyor. Peki Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? İşte detaylar.

SURVİVOR 2018 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de 11 sezon ekrana gelen Survivor yarışması, 2018 yılında "Survivor 2018 All-Star" adıyla ekrana gelecek. Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenen yarışmada yarışmacılar ilk olarak iki grup halinde, yarışmanın sonlarına doğru ise tek grup olarak bireysel şekilde yarışacak.

İzleyiciler tarafından merakla beklenen Survivor 2018 All-Star, programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından yapılan duyuruya göre 15 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2018 ALL STAR YARIŞMACILARI

15 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 yarışmasında boy gösterecek olan ilk 11 yarışmacı belli oldu. Daha önceki sezonlarda yarışmacı olarak Survivor'da yer alan Survivor yarışmacıları, Survivor 2018'de de yarışacak. İşte Survivor'a katılacağı belli olan 11 yarışmacı;

Hilmicem İntepe

Murat Ceylan

Adem Kılıççı

Nihat Doğan

Ümit Karan

Hakan Hatipoğlu

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

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