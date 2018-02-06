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Survivor 2018 için sadece 3 gün kaldı. Acun Ilıcalı Survivor 2018 ünlüler ve gönüllüler takımlarını açıklamıştı. Survivor All Starlar olarak ünlüler takımında iddialı yarışmacılar yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları da tek tek belli oldu. Peki Survivor 2018 ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacılarının adaya gitmeden önce son halleri işte bu şekilde...