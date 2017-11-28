Survivor 2018 yarışmacıları için iki sürpriz isim daha

15 Şubat 2018 tarihinde yeni sezonu yayınlanacak Survivor 2018 yarışmacıları arasından 11 kişinin ismi belli oldu. Geçmiş Survivor'ların en güçlü isimleri arasından seçilen All Star kadrosunda Ümit Karan ve daha önce son anda katılımı iptal edilen Nihat Doğan da yer alacak.





NİHAT DOĞAN SURVIVOR KADROSUNDAN DAHA ÖNCE ÇIKARILMIŞTI

2015 yılında yine All Star'ı düzenlenen Survivor için Nihat Doğan ismi belirlenmiş fakat ünlü sanatçının söylediği sözlerin sosyal medyada infial yaratması üzerine yarışmacı listesinden çıkarılmıştı. Nihat Doğan'ın yerine ise o yıl yarışmaya Ahmet Dursun katılmış ve yarışmada oldukça ses getirmişti.

Peki Nihat Doğan neden Survivor yarışmacı listesinden çıkarılmıştı.

20 yaşındaki üniversiteli Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdığı dönemdi. Türkiye'nin dört bir köşesinde vahşi cinayete tepkiler çığ gibi büyürken Nihat Do­ğa­n'ın Twitter adresi üzerinden,“Siz­ de mi­ni ete­ği gi­yip so­yu­nup la­ik sis­te­min ah­lak­sız­laş­tır­dı­ğı sa­pık­lar ta­ra­fın­dan ta­ci­ze uğ­ra­yın­ca da bas bas ba­ğır­ma­ya­cak­sı­n” diye yazması infialin başlangıç noktası oldu. Her ne kadar Nihat Doğan tweeti silmiş olsa da sosyal medyada Özgecan Aslan için milyonlarca paylaşım yapılırken Nihat Doğan’ın attığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” şeklindeki tweet sonrası Twitter'da binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle kampanya başlattı. Kampanyanın çığ gibi büyümesi sonrasında Nihat Doğan tweeti sildi fakat Survivor kadrosundan çıkarılmaktan da kurtulamadı.

Nihat Doğan 2011 yılında Survivor'a katılmış ve adada yaşadığı kavgalarla dikkat çekmişti. Özellikle Pascal Nouma ile yaşadığı kavgalar hala Survivor meraklılarının hafızalarında.



Ümit Karan ise Survivor 2013 kadrosunda yer almış ve uzun süre adada kaldıktan sonra elenmişti.



Ümit Karan ve Nihat Doğan'ın da eklenmesiyle böylece Survivor 2018 yarışmacıları kimler sorusuna şimdilik 11 isimlik bir liste ile yanıt gelmiş durumda.



SURVİVOR 2018 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Turabi Çamkıran

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Ümit Karan

Nihat Doğan

Hilmicem İntepe

Adem Kılıççı

Murat Ceylan

Hakan Hatipoğlu

Cumali Akgül

Merve Aydın

nihat doğan

Ümit Karan

turabi çamkıran

Nagihan Karadere