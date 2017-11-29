Survivor 2018 yarışmacısı Turabi Çamkıran kimdir? Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli?

Turabi Çamkıran’ın TV8 kanalında reyting rekorları kıran, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu fenomen yarışma Survivor 2018’de tekrar yarışacağı kesinleşti. Daha önce Survivor 2014’de kendine has tavırları ile dikkatleri üstüne çeken ve birinciliği göğüsleyen Turabi Çamkıran, 2015 yılında yapılan Survivor All Star’da da birinci olmuştu. Yarışmanın sıkı takipçileri ve Turabi Çamkıran’ın hayranları, Çamkıran’ın yarışmayla ilgili paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdırıyor.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu ve Mersin üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı. Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı.

SURVIVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SURVIVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER?

- Cumali Akgül

- Turabi Çamkıran

- Sema Aydemir

- Nagihan Karadere

- Merve Aydın

- Murat Ceylan

- Nihat Doğan

- Hilmi Cem İntepe

- Adem Kılıççı

- Hakan Hatipoğlu

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