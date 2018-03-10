Survivor 2018 21. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Survivor'ın bu bölümünde ödül oyunu oynandı ve ödülü kazanan takım 2 adet füme kaburga klasik sandwick ve patates kazandı. Öte yandan oyunu kazanan takım Romanya takımının karşısına çıktı. Sakatlıklar üzerine şok geçiren Gönüllüler, Romanya takımıyla karşılaşabilmeyi çok istediklerini söyledi ve All Star takımıyla kıyasıya mücadele etti. Survivor 2018 21. bölüm ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölüm özeti ve Türkiye-Romanya mücadelesi ile ilgili tüm detaylar..

SURVİVOR 21. SON BÖLÜM: ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Kazanan takım Romanya ile karşılaşacak. Öte yandan 2 adet füme kaburga klasik sandwick ve patates kazandı.

Oyun: Parkuru aşan yarışmacılar finalde iki topu yukarıda tutmaya çalıştı. En hızlı olan yarışmacı takımına 1 sayı kazandırdı.

Karşılaşmalar ve kazananlar;

Nihat Doğan - Cumali: Cumali

Sahra - Nevin Yanıt: Sahra

Murat - Anıl: Anıl

Merve - Funda: Funda

Turabi - Ramazan: Ramazan

Sema - Birsen: Sema

Nagihan - Yağmur: Nagihan

Sema - İpek: Sema

Nihat Doğan - Anıl: Nihat Doğan

Sahra - Funda: Funda

Adem - Ramazan: Adem

Nagihan - Nevin: Nevin

Ümit Karan - Anıl: Ümit Karan

Sema - Yağmur: Sema

Ümit Karan - Ramazan: Ramazan

Nagihan - Funda: Nagihan

Adem - Anıl: Adem

Oyuna iyi başlayan Gönüllüler, 10'a 7 kaybederek şampiyonluğu All Star takımına verdi.

SURVİVOR TÜRKİYE-ROMANYA MÜCADELESİ

Ödül: Kazanan takım et ağırlıklı olmak üzere restauranta gidecek.

Oyun: Önce havuza atlanılacak sonra engelleri geçip final noktasında sapanla iki tane hedef tahtasını ilk düşüren yarışmacılar takımına bir sayı kazandırdı.

Karşılaşmalar ve kazananlar;

Hilmicem - Ionut: Ionut

Damla - Alina: Damla

Adem Kılıçcı - Vladimir Draghıa: Adem

Sahra - Roxana: Sahra

Turabi - Krita: Turabi

Merve - Larisa: Merve

Ümit Karan - Catalin Catacu: Catalin Catacu:

Sema - Diana Bulimar: Sema

Nihat Doğan - Ionut: Ionut

Sahra - Larisa: Sahra

Ümit Karan - Ştefan: Ştefan

Damla - Diana Bulimar: Damla

Hilmicem - Catalin Cazacu: Hilmicem

Sema - Alina: Sema

Türkiye - Romanya mücadelesinde Türkiye 10'a 4 oyunu kazandı ve ödülün sahibi All Star takımı oldu.

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