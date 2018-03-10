Survivor 2018 21. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Survivor'ın bu bölümünde ödül oyunu oynandı ve ödülü kazanan takım 2 adet füme kaburga klasik sandwick ve patates kazandı. Öte yandan oyunu kazanan takım Romanya takımının karşısına çıktı. Sakatlıklar üzerine şok geçiren Gönüllüler, Romanya takımıyla karşılaşabilmeyi çok istediklerini söyledi ve All Star takımıyla kıyasıya mücadele etti. Survivor 2018 21. bölüm ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölüm özeti ve Türkiye-Romanya mücadelesi ile ilgili tüm detaylar..
SURVİVOR 21. SON BÖLÜM: ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül: Kazanan takım Romanya ile karşılaşacak. Öte yandan 2 adet füme kaburga klasik sandwick ve patates kazandı.
Oyun: Parkuru aşan yarışmacılar finalde iki topu yukarıda tutmaya çalıştı. En hızlı olan yarışmacı takımına 1 sayı kazandırdı.
Karşılaşmalar ve kazananlar;
Nihat Doğan - Cumali: Cumali
Sahra - Nevin Yanıt: Sahra
Murat - Anıl: Anıl
Merve - Funda: Funda
Turabi - Ramazan: Ramazan
Sema - Birsen: Sema
Nagihan - Yağmur: Nagihan
Sema - İpek: Sema
Nihat Doğan - Anıl: Nihat Doğan
Sahra - Funda: Funda
Adem - Ramazan: Adem
Nagihan - Nevin: Nevin
Ümit Karan - Anıl: Ümit Karan
Sema - Yağmur: Sema
Ümit Karan - Ramazan: Ramazan
Nagihan - Funda: Nagihan
Adem - Anıl: Adem
Oyuna iyi başlayan Gönüllüler, 10'a 7 kaybederek şampiyonluğu All Star takımına verdi.
SURVİVOR TÜRKİYE-ROMANYA MÜCADELESİ
Ödül: Kazanan takım et ağırlıklı olmak üzere restauranta gidecek.
Oyun: Önce havuza atlanılacak sonra engelleri geçip final noktasında sapanla iki tane hedef tahtasını ilk düşüren yarışmacılar takımına bir sayı kazandırdı.
Karşılaşmalar ve kazananlar;
Hilmicem - Ionut: Ionut
Damla - Alina: Damla
Adem Kılıçcı - Vladimir Draghıa: Adem
Sahra - Roxana: Sahra
Turabi - Krita: Turabi
Merve - Larisa: Merve
Ümit Karan - Catalin Catacu: Catalin Catacu:
Sema - Diana Bulimar: Sema
Nihat Doğan - Ionut: Ionut
Sahra - Larisa: Sahra
Ümit Karan - Ştefan: Ştefan
Damla - Diana Bulimar: Damla
Hilmicem - Catalin Cazacu: Hilmicem
Sema - Alina: Sema
Türkiye - Romanya mücadelesinde Türkiye 10'a 4 oyunu kazandı ve ödülün sahibi All Star takımı oldu.
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