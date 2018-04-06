Survivor 2018, 40. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşaacak. All Star-Gönüllüler olarak başlayan Survivor'da Gönüllüler takımının All Star'a karşı fazla başarılı olamaması ve istenilen rekabetin olamaması nedeniyle takımlarda değişiklik yapıldı. Böylelikle, Ünlüler-Gönüllüler formatına geçildi ve ilk defa iki yeni takım da dün karşı karşıya geldi. Dün Survivor'da iletişim oyunu oynandı ve kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf belli oldu. Bugün ise Survivor'da ödül oyunu oynanacak. İşte Survivor 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Survivor 40. yeni bölüm fragmanı;

SURVİVOR 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

İletişim ödülü oyununu kim kazandı?

Survivor'ın dünkü bölümünde iletişim ödülü oyunu oynandı. İki takım da ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Ödül ise kazanan takım, ailelerinden bir kişiyle canlı mesajlaşacak. Bu ödülün açıklanması ile birlikte tüm yarışmacıların sevinci gözlerden kaçmadı. İlk oyunda yeni takımına geçen Hilmicem ile Yiğit karşılaştı ve Hilmicem'in galibiyeti ile Gönüllüler ilk skoru kazanmış oldu. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası Adem ve Hilmicem'in karşılaşması sonrası skor 9-9 oldu. Skorun böyle olması sonrası bayrak yarışına girildi ve ÜmiMerve ve Hilmicem-Damla karşılaştı. Ümit ve Merve daha iyi performans göstererek takımına skoru kazandırdı ve iletişim ödülü Ünlüler takımının oldu.

İletişim ödülünü Ünlüler takımının kazanmasıyla birlikte Survivor 2018'de Gönüllüler takımı iletişim ödülünü hiç kazanamamış oldu.

Döner ödülü oyununu kim kazandı?

Survivor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödülün yoğurtlu döner olarak açıklandığı ödül oyununda iki takım yarışmacıları döneri kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ödül oyununda rakip takıma skorda üstünlük kuran Ünlüler takımı, yoğurtlu döner ödülüne uzanan takım oldu.

Berna ve Ümit Karan tartıştı

Oyunda sayıyı Hilmi Cem'e kaybeden Ümit Karan, kenara geldiğinde önce takıma sonra Berna'ya tepki gösterdi. İkilinin tartışması hayli uzadı.

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