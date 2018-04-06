Survivor 2018, 40. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşaacak. All Star-Gönüllüler olarak başlayan Survivor'da Gönüllüler takımının All Star'a karşı fazla başarılı olamaması ve istenilen rekabetin olamaması nedeniyle takımlarda değişiklik yapıldı. Böylelikle, Ünlüler-Gönüllüler formatına geçildi ve ilk defa iki yeni takım da dün karşı karşıya geldi. Dün Survivor'da iletişim oyunu oynandı ve kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf belli oldu. Bugün ise Survivor'da ödül oyunu oynanacak. İşte Survivor 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
Survivor 40. yeni bölüm fragmanı;
SURVİVOR 39. SON BÖLÜM ÖZETİ
İletişim ödülü oyununu kim kazandı?
Survivor'ın dünkü bölümünde iletişim ödülü oyunu oynandı. İki takım da ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Ödül ise kazanan takım, ailelerinden bir kişiyle canlı mesajlaşacak. Bu ödülün açıklanması ile birlikte tüm yarışmacıların sevinci gözlerden kaçmadı. İlk oyunda yeni takımına geçen Hilmicem ile Yiğit karşılaştı ve Hilmicem'in galibiyeti ile Gönüllüler ilk skoru kazanmış oldu. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası Adem ve Hilmicem'in karşılaşması sonrası skor 9-9 oldu. Skorun böyle olması sonrası bayrak yarışına girildi ve ÜmiMerve ve Hilmicem-Damla karşılaştı. Ümit ve Merve daha iyi performans göstererek takımına skoru kazandırdı ve iletişim ödülü Ünlüler takımının oldu.
İletişim ödülünü Ünlüler takımının kazanmasıyla birlikte Survivor 2018'de Gönüllüler takımı iletişim ödülünü hiç kazanamamış oldu.
Döner ödülü oyununu kim kazandı?
Survivor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödülün yoğurtlu döner olarak açıklandığı ödül oyununda iki takım yarışmacıları döneri kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Ödül oyununda rakip takıma skorda üstünlük kuran Ünlüler takımı, yoğurtlu döner ödülüne uzanan takım oldu.
Berna ve Ümit Karan tartıştı
Oyunda sayıyı Hilmi Cem'e kaybeden Ümit Karan, kenara geldiğinde önce takıma sonra Berna'ya tepki gösterdi. İkilinin tartışması hayli uzadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.