Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı. Gün geçtikçe açlık ve zorluğun daha da arttığı Survivor'da dün akiam dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından bir kişinin eksilmemesi için kıyasıya mücadele etti. Peki, dünkü oyunda kazanan takım kim oldu? Öte yandan bu akşam yayınlanacak olan 58. bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim daha eleme potasına girecek. İşte Survivor 58. bölüm fragmanı ve dokunulmazlık oyunu ile ilgili tüm ayrıntılar...

SURVİVOR 58. BÖLÜM FRAGMANI: ELİF VE NAGİHAN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor 58. yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Survivor'ın bu bölümünde dokunulmazlık ödülü oyunu oynanacak. Yayınlanan fragmanda, Nagihan ile Elif arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümünde neler olacağı bu akşam belli olacak. İşte Survivor 58. yeni bölüm fragmanı;

SURVİVOR 57. SON BÖLÜM ÖZETİ

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 57. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan takım dokunulmazlık sembolünü kazandı. Bir önceki dokunulmazlık ödülü oyununu kazanan Gönüllüler bu oyunda başarı sağlayamadı ve Ünlüler takımı rakibine karşı büyük üstünlük sağladı. Ünlüler 10'a 4 skorla dokunulmazlık sembolünü kazanan takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık ödülü oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, oyun sonrası ada konseyine çıktı. Yapılan konsey sonrası eleme adayları belirlendi. Yapılan oylama sonucu aynı sayıda isimleri yazılan Yağmur ve Murat ilk eleme adayları oldular. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmi Cem ise üçüncü eleme adayı olarak Birsen'in ismini söyledi.

Buna göre, Yağmur, Murat ve Birsen eleme adayı oldular. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımdan bir kişi daha eleme adayı olarak belirlenecek.

TURABİ'NİN CEZASI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununda gergin tavırlarıyla dikkat çeken ve uyarılara aldırmayan Turabi'nin cezasını Acun Ilıcalı konseyde açıkladı.

TURABİ İLE ANIL ARASINDA GERGİNLİK

Dokunulmazlık oyununda takımlarına destek veren Turabi ve Anıl arasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, durum karşısında Turabi'yi uyardı.

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