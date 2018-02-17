Survivor 2018 10 Şubat'ta yayınlanmaya başladı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kiltleyen Survivor'un 6. bölümü 17 Şubat'ta ekranlara geldi. Tv8'de yayınlanan Survivor 2018'in 6. bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmanın bu bölümünü kaçıran seyirciler ödül oyununu kimin kazandığını araştırıyor. Peki, Survivor 2018 6. bölüm ödül oyununu kim kazandıı? Ödül neydi? İşte Survivor 2018 6. bölüm ödül oyunu hakkında merak edilenler...

SURVİVOR 2018 6. BÖLÜM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

ÖDÜL: Survivor 2018'in 6. bölümünde oynanan ödül oyununda ödül, bir gıda markasının keklerinden kazanan takıma kişi başı 3 adet verildi.

OYUN: Engeller aşılarak sona gelindiğinde 2 adet Amerikan futbol topunu sepetin içine basket atmaya çalışıldı.

OYNAMAYANLAR: Gönüllüler takımında Birsen, All Star takımında ise Ecem rahatsızlığından dolayı oyunda oynamadı.

Oyunun ilk mücadelesinde Ümit Karan Melih'e karşı yarıştı ve bu mücadelede Ümit Karan galip geldi. İkinci mücadelede Sahra ile Gizem arasında oynanan oyunda kazanan taraf Sahra oldu ve All Starlar durumu 2-0 yaptı. Üçüncü mücadelede Murat Ceylan ile Marcus yarıştı ve Gönüllüler durumu 2-1 yaptı. Dördüncü mücadelede Funda ile Merve yarıştı ve Merve kazanarak durumu 3-1 yaptı. Bir sonraki yarış ise Nihat Doğan ile Cumali Akgül arasında gerçekleşti. Nihat Doğan bu yarıştan galip geldi, durum 4-1.

Altıncı mücadelede Nevin ile Damla arasında oynanan yarışta Damla durumu 5-1 yaptı. Yedinci karşılaşmada Ramazan ile Turabi yarıştı ve kazanan taraf Turabi oldu, durum 6-1. Sekizinci yarışta Sema Yağmur'a karşı yarıştı, kazanan taraf Sema oldu ve durum 7-1. Bir sonraki yarışta Nihat Doğan ile Anıl yarıştı ve Nihat Doğan bu yarıştan galip geldi, durum 8-1. Onuncu mücadelede Funda ile Sahra yarıştı ve Sahra durumu 9-1 yaptı. Yarışmanın son mücadelesi ise Murat Ceylan ile Anıl yarıştı, Murat bu karşılaşmadan galip gelerek yarışmanan kazanan takımını açıkladı, durum 10-1.

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