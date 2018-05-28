Survivor'da sembol oyunu heyecanı... 83'üncü yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan Survivor'un bu bölümünde yarışmacılar finale giden yolda en önemli oyunlardan olan sembol oyununa çıkacak. Kıbrıs finaline erken gitme şansı yakalamak isteyen yarışmacılar bu akşam kıyasıya mücadele edecek. Bir önceki bölümde Adem ile Turabi kavga etmişti ve Acun Ilıcalı müdahele etmişti. İkilinin bu akşam oynanacak sembol oyununda yeniden tartıştığı görülüyor. İşte Survivor 83. yeni bölüm fragmanı...

Survivor 83. yeni bölüm fragmanı;

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'un ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de ilk eleme adayı Yağmur oldu. Dokunulmazlık ödülünü kazanan Damla ise Hakan'ı söyledi. Dün yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Ünlüler'den takım oylaması sonucu Mustafa Kemal üçüncü eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem ise Turabi'yi söyledi.

Survivor'da bu akşam yapılacak toplu SMS oylaması sonucu elenen isim belli olacak.

SAKATLANAN MURAT PARKURA ÇIKMAK İSTEMEYİNCE HAKAN'LA TARTIŞTI

Hakan Hatipoğlu dokunulmazlık oyununda sakatlık geçiren Murat Ceylan'ın parkura çıkmasını isteyince ikili arasında sinirler gerildi.

MUSTAFA KEMAL, ÜMİT KARAN'I ÇILDIRTTI

Ümit Karan, oyun sonu Mustafa Kemal'e serzenişte bulundu. Mustafa Kemal'in cevap vermesiyle sinirler bir anda gerildi.

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