Survivor 86. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Survivor'ın bu bölümünde Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler'in İstanbul macerası izleyiciyle buluşacak. Dominikte büyük finale doğru kısa bir süre kala son oylama bu hafta yapılacak. Survivor tarihinde ilk olan Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler aileleriyle buluştu. Öte yandan fragmanda bir sürpriz yaşandı. Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun verdiği bir haber üzerinde "Şaka mı yapıyorsun" sözlerini söylerek duygu dolu anlar yaşadığı tanıtımda akıllara "Gizem hamile mi?" sorusu geldi. İşte Survivor 86. yeni bölüm fragmanı...

Survivor 86. yeni bölüm fragmanı;

Survivor 86. yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek.

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