Survivor heyecanı tam gaz devam ediyor. Survivor'da bu akşam yarışmacıların performansını etkileyecek çok önemli bir ödül için oyun oynandı. Bu akşamki ödül oyununda kazanan takım şartlarının çok daha iyi olduğu adaya geçecek. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

SURVİVOR ADA ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam şartları çok daha iyi ada için kıyasıya mücadele vardı. Takımların yarışmalardaki performansını çok büyük oranda etkileyecek ada için nefes kesen bir mücadele yaşandı. Oyunun sonunda Ünlüler takımı adanın sahibi oldu ve adanın keyfini çıkardı.

Günün ikinci ödül oyunu ise yemek üzerineydi. Kelime oyunu oynayan takımlar, kıyasıya mücadele ederken, keyifli anlar da yaşadı. Bu oyunun kazananı ise Gönüllüler takımı oldu. Oyun sonrasında Ünlüler takımı adasına dönerken, Gönüllüler takımı afiyetle yemeklerini yedi.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Dün Survivor'da sembol oyununun büyük finali oynandı. Heyecan dozu yüksek geçen sembol oyununun finalinde erkeklerden ve kadınlardan bir kişinin ailesi adaya gelecek. Kadınlarda büyük finale Damla ve Yağmur kalmıştı. Kıyasıya geçen mücadeleyi Damla kazandı. Damla'nın ailesi Domink'e gelmek için yola çıkacak. Oyunu ve ailesini görme şansını kaybeden Yağmur ise oyunun ardından adeta yıkıldı. Gözyaşlarına engel olamayan Yağmur, zor anlar yaşadı. Erkeklerde büyük finale kalan Adem ve Hilmi Cem'in yarışı da nefes kesen anlara sahne oldu. Son anda Adem Hilmi Cem'i geride bırakmayı başardı. Böylece DAMLA ve ADEM'in aileleri Dominik'e gelmek için yola çıkacak.

Dün Survivor'da sembol oyununun büyük finali oynandı. Heyecan dozu yüksek geçen sembol oyununun finalinde erkeklerden ve kadınlardan bir kişinin ailesi adaya gelecek. Kadınlarda büyük finale Damla ve Yağmur kalmıştı. Kıyasıya geçen mücadeleyi Damla kazandı. Damla'nın ailesi Domink'e gelmek için yola çıkacak. Oyunu ve ailesini görme şansını kaybeden Yağmur ise oyunun ardından adeta yıkıldı. Gözyaşlarına engel olamayan Yağmur, zor anlar yaşadı. Erkeklerde büyük finale kalan Adem ve Hilmi Cem'in yarışı da nefes kesen anlara sahne oldu. Son anda Adem Hilmi Cem'i geride bırakmayı başardı. Böylece DAMLA ve ADEM'in aileleri Dominik'e gelmek için yola çıkacak.

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