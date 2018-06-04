Survivor 2018 tüm hızı ve heyecanı ile ilerlemeye devam ediyor. Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki şampiyonluk için verdiği hırslı mücadele ile dikkat çekiyor. Peki,Anıl Berk Baki kimdir?

ANIL BERK BAKİ'NİN BİYOGRAFİSİ

26 yaşında. Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünden mezun. Galatasaray lisesinden mezun. 6 yaşında yelken sporuna başlamış. Aktif olarak hem milli takımda sözleşmeli olarak devam ediyor. Türkiye’nin en büyük şirketinin kaptanlığını yapıyor. Crossfit ile ilgileniyor. Eğitmenliğini yapıyor. Atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgilenmiştir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER