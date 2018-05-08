Survivor 2018'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Birleşme partisi öncesi son isim belli oldu. Survivor'un dün yayınlanan bölümünde Elif adaya veda eden isim olurken, diğer yarışmacılar ise birleşme partisine katılabilmenin heyecanını yaşıyor. Son bölümün ardından bu akşam yayınlanacak yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte Survivor birleşme partisi detayları ve 66. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisine kısa süre kaldı. Net olarak tarih belli olmasada birleşme partisinin 13 Mayıs Pazar akşamı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan dün akşam yayınlanan bölümdeki eleme konseyinde Acun Ilıcalı birleşme partisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sezonki birleşme partisinde Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak konuk olacak. Aleyna Tilki şarkılarıyla yarışmacılara konser havası yaşatacak ve şarkı yarışmasında jüri olacak. Öte yandan İbrahim Büyükak da şarkı yarışmasında jüri olacak diğer isimlerden birisi.

Birleşme partisinde yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi ile futbol maçı oynanacak. Bu sezon ilk defa prodüksiyon ve yarışmacılar arasında anlat bakalım oyunu da oynanacak. Yarışmacılar birleşme partisi gecesi otelde kalacak.

SURVİVOR 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'un bu akşam yayınlanacak 66. yeni bölümünde iletişim ödülü heyecanı yaşanacak. Yarışmayı kazanan takım Anneler Günü için anneleri ile iletişime geçecek.

Yayınlanan fragmanda Turabi ile Anıl'ın arasında sinirlerin gerildiği görülüyor. İşte Survivor 66. yeni bölüm fragmanı;

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