Survivor 2018 69. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Survivor 2018 yarışmacıları ile Acun Medya prodüksiyon ekibi ilk başta Anlat Bakalım oynadı. Anlat Bakalım'dan sonra futbol maçı oynandı. Birleşme haftasında ilk heyecan bugün yaşandı. Eğlenceli geçen Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor yarışmacıları ve Acun Medya ekibi arasında oynanan futbol maçını kim kazandı? İşte Survivor 69. son bölüm özeti...

SURVİVOR YARIŞMACILARI - ACUN MEDYA ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

Survivor'un yayınlanan 69. bölümünün ilk sahnesinde Anlat Bakalım oynandı. Survivor 2018 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları, Acun Medya prodüksiyon ekibine karşı yarıştı. Eğlenceli geçen Anlat Bakalım oyununda Acun Medya prodüksiyon ekibi 10'a 4 oyunu kazandı. Hamburger ödülü olan oyun da Acun Ilıcalı birleşme haftası olduğu için ödülü Survivor yarışmacılarına hediye etti.

SURVİVOR FUTBOL MAÇI KİM KAZANDI?

Anlat Bakalım'ın ardından Acun Medya prodüksiyon ekibi ve Survivor yarışmacıları arasında futbol maçı oynandı. Kazanan takım bir spor salonunda 1 yıl boyunca spor yapabilecek.

Maç başladı ve ilk gol Ümit Karan'dan geldi. Ümit Karan'ın jeneriklik attığı gol maçın atmosferini yükseltti. Acun Ilıcalı şut çekti fakat Hakan Hatipoğlu'nun kurtarışı topu kornere gönderdi. Oğulcan Engin beraberlik golünü attı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından Oğulcan Engin takımını öne geçiren golü attı. Acun Medya takımında yer alan İrem takmının 3. golünü attı. Oğulcan Engin 4. golü attı. 4-1 öne geçen Acun Medya ekibi fark açmak için hızlandı. Metin Kuş kaleye geçti ve Hilmi Cem oyuna girdi ve asist yaparak Ümit Karan'a takımının 2. golünü attırdı. Metin Kuş kornen topunu elinden kaçırdı ve Ümit Karan takımının 3. golünü kafa vuruşuyla attı. Acun Medya durumu 5-3 yaptı fakat Ümit Karan affetmedi ve takımının 4. golünü harika bir vuruşla attı. Oğulcan topu ağlara gönderdi takımının 6. kendisinin 4. golünü attı.

İlk yarı sonucu Acun Medya 6 - Survivor yarışmacılaroı 4.

İkinci yarı başladı ve Ümit Karan 5. golünü attı. Fark 1'e indi. Oğulcan Engin'in vuruşuyla top ağlara gitti ve durum 7-5 oldu. Acun Ilıcalı'nın asisti ile Yasin topu ağlara götürdü. Durum 8-5. Murat Ceylan'ın şutunu kaleci Murat kurtardı. Acun Ilıcalı takımının 9. golünü attı. Ümit Karan penaltı kazandı. Ümit Karan takımının ve kendisinin 6. golünü penaltı golüyle buldu. Anıl'ın rövaşata denemesine İrem faul yaptı. Murat faul vuruşunda Ümit'e pas attı ve Ümit bunu gole çevirdi. Durum 9-7. Mustafa Kemal takımının 8. golünü attı. Durum 9-8.

Maç şuan devam ediyor.

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