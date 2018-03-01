Survivor 2018'in 14. bölümü merakla bekleniyor. Survivor 2018'in bir önceki bölümünde eleme gerçekleşti ve yapılan SMS oylaması sonucu Gizem adaya veda etti. Ecem ise fiziksel sağlık problemleri nedeniyle diskalifiye oldu. Seyirciler, Survivor 2018'in 14. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? İşte Survivor 2018 14. bölüm fragmanı..
Survivor bu akşam var mı? Survivor 2018 ne zaman?
Survivor 2018'in 14. bölümünü araştıran seyirciler 'Survivor bu akşam var mı' sorusuna yanıt arıyor. TV8 yayın akışında yer alan bilgiye göre Survivor'ın 14. bölümü bu akşam yayınlanacak ve bu bölümde ödül oyunu oynanacak.
Survivor 14. bölüm fragmanı;
GÖNÜLLÜLERDE GİZEM ADAYA VEDA ETTİ
Survivor 2018'de bir kişi daha adaya veda etti. Bir önceki yapılan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı kaybetmişti ve dört eleme adayı çıkartmıştı. Ada konseyinde Gönüllüler takımından ada konseyinde toplamda 5'er oy alan Birsen ve Gizem'in bu hafta eleme potasına ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih ise üçüncü eleme adayını Cumali olarak açıkladı. Haftanın en başarılı ismi Yağmur ise elenmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek Ramazan'ın ismini söyledi ve böylece Ramazan dördüncü eleme adayı oldu.
Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde ise eleme gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada yapılan SMS oylaması sonucu Gizem elenen isim oldu.
Gizem elendiğini öğrendikten sonra duygularını şöyle ifade etti;
"Hayırlısı böyleymiş, halkın takdiri. Arkamda çok güzel bir takım bırakıcam. Söylenecek pek bir şey yok" dedi. Gizem, arkadaşlarıyla vedalaşarak adayı terk etti.
SECEM DİSKALİFİYE OLDU
Survivor 2018'e Gönüllüler takımında başlayan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın açıklama yapmasının ardından takım arkadaşlarının oylaması sonucu All Star takımına geçen Ecem Karaağaç, Survivor 2018'den diskalifiye edildi. Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde Ecem'in Survivor'da yarışamayacağı açıklandı. Fiziksel sağlık problemleri yüzünden yarışmanın doktoru Ecem'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı ve Ecem'in Survivor macerası sona erdi.
14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Ecem Karaağaç, boks, fitness ve futbol ile ilgileniyor. 6 yaşında bu yana spor yapan Karaağaç, 2016 yılında yayınlanan Göz6 programında finalde ikinci olmuştu ve Survivor 2017'ye katılamamıştı. Survivor 2018'de yarışma fırsatı bulan Ecem, 7 yıl profesyonel basketbol oynamış ve 3 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.