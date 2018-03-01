Survivor 2018'in 14. bölümü merakla bekleniyor. Survivor 2018'in bir önceki bölümünde eleme gerçekleşti ve yapılan SMS oylaması sonucu Gizem adaya veda etti. Ecem ise fiziksel sağlık problemleri nedeniyle diskalifiye oldu. Seyirciler, Survivor 2018'in 14. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? İşte Survivor 2018 14. bölüm fragmanı..

Survivor bu akşam var mı? Survivor 2018 ne zaman?

Survivor 2018'in 14. bölümünü araştıran seyirciler 'Survivor bu akşam var mı' sorusuna yanıt arıyor. TV8 yayın akışında yer alan bilgiye göre Survivor'ın 14. bölümü bu akşam yayınlanacak ve bu bölümde ödül oyunu oynanacak.

Survivor 14. bölüm fragmanı;

GÖNÜLLÜLERDE GİZEM ADAYA VEDA ETTİ

Survivor 2018'de bir kişi daha adaya veda etti. Bir önceki yapılan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı kaybetmişti ve dört eleme adayı çıkartmıştı. Ada konseyinde Gönüllüler takımından ada konseyinde toplamda 5'er oy alan Birsen ve Gizem'in bu hafta eleme potasına ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih ise üçüncü eleme adayını Cumali olarak açıkladı. Haftanın en başarılı ismi Yağmur ise elenmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek Ramazan'ın ismini söyledi ve böylece Ramazan dördüncü eleme adayı oldu.

Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde ise eleme gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada yapılan SMS oylaması sonucu Gizem elenen isim oldu.

Gizem elendiğini öğrendikten sonra duygularını şöyle ifade etti;

"Hayırlısı böyleymiş, halkın takdiri. Arkamda çok güzel bir takım bırakıcam. Söylenecek pek bir şey yok" dedi. Gizem, arkadaşlarıyla vedalaşarak adayı terk etti.

SECEM DİSKALİFİYE OLDU



Survivor 2018'e Gönüllüler takımında başlayan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın açıklama yapmasının ardından takım arkadaşlarının oylaması sonucu All Star takımına geçen Ecem Karaağaç, Survivor 2018'den diskalifiye edildi. Survivor'ın geçtiğimiz gün yayınlanan 13. bölümünde Ecem'in Survivor'da yarışamayacağı açıklandı. Fiziksel sağlık problemleri yüzünden yarışmanın doktoru Ecem'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı ve Ecem'in Survivor macerası sona erdi.

14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Ecem Karaağaç, boks, fitness ve futbol ile ilgileniyor. 6 yaşında bu yana spor yapan Karaağaç, 2016 yılında yayınlanan Göz6 programında finalde ikinci olmuştu ve Survivor 2017'ye katılamamıştı. Survivor 2018'de yarışma fırsatı bulan Ecem, 7 yıl profesyonel basketbol oynamış ve 3 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.

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