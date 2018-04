Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı, adasına döndü ve ardından Gönüllüler takımında dokunulmazlık sembolü yarışması yapıldı. Gönüllüler takımında dokunulmazlık kolyesini Cumali kazandı ve ada konseyine gidildi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'daki kritik değişiklikleri duyurdu. İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

SURVİVOR'DA BİR YARIŞMACI ÇEKİLDİ, GÖNÜLLÜLER TAKIMI KALDIRILDI

Survivor'da yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımına sonradan katılan yarışmacılardan olan Batuhan'ın çekildiğini duyurdu.

Survivor'da ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Son dakika gelişmeleri var, bunlarla ilgili bilgi vermem gerekiyor. Bu gelişmeler, bu konseyi Survivor'un en önemli konseyi haline getirdi. Gelişmelerden birincisi, Gönüllüler takımında yedek yarışmacı olarak katılan Batuhan'la ilgili. Batuhan, bugünkü bireysel dokunulmazlık sonrasında ekibimizle görüşerek Survivor'a devam etme şansının bulunmadığını, mental olarak kendisini iyi hissetmediğini ve Survivor şartlarını kaldıramadığını belirtti. Daha önce geçirdiği bir rahatsızlık var, bu konuyla ilgili olarak da Batuhan konusunda hassasız." dedi.

Gönüllüler konsepti kaldırıldı, takımlar değişiyor!

Açıklamalarını sürdüren Acun Ilıcalı, All Star takımının Gönüllüler takımına aşırı üstünlük kurması ve yenilmez olması nedeniyle Gönüllüler konseptinin kaldırıldığını ve takımların değişeceğini de duyurdu.

Acun Ilıcalı, "Bizim kararımız, bugün itibarıyla Survivor All Star'da Gönüllüler konsepti bitmiştir. Bundan sonra yeni bir konseptle devam ediyoruz ve konseptte, Survivor All Star - Survivor All Star'a karşı olacak. Bu ne demek diyenler için biraz daha açacağım. Başlangıçta başladığımız 12 All Star'dan kalan 11'ini 6-5 olarak iki takıma böleceğiz. Her zaman söylüyoruz, Survivor bireysel bir yarışma ve her zaman dikkat ettiğimiz konu şudur: Survivor'u kazanacak kim olacaksa, bizim yaptığımız değişikliklerin bunun üzerinde etkisi olmaması gerekiyor. İki ayrı takıma dağılacaksınız, en baştaki 12 yarışmacı 11'i kaldığı için 6-5 şeklinde iki ayrı takım olacak. Geri kalan isimleri de o takımlara dağıtacağız ve bundan sonra Survivor bir kez daha başlamış olacak. 10-10 olacak takımlar, yarın itibarıyla son yarışmacıyı kaybedecek Gönüllüler ve takımlar 10-10 şeklinde devam edecek. Bu takımların birinde 5, diğerinde 6 tane All Star olacak. Bundan sonra oyunlarda aradığımız heyecanı hep beraber göreceğiz." açıklamasını yaptı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Nevin, birinci eleme adayı oldu. Haftanın en iyi performansını gösteren Anıl ise Yağmur'un adını söyledi. Öte yandan dokunulmazlık sembolü sahibi Cumali de Birsen dedi ve üç eleme adayı da böylece belli oldu. Survivor Gönüllüler takımında adaya veda edecek olan yarışmacı, yarın akşam yapılacak olan SMS oylaması sonrasında belli olacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER