Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor... Dün akşam ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaybeden takımın bir kişi eksileceği dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele geçti ve dokunulmazlık sembolünü kazanan takım belli oldu. Öte yandan ardından yapılan ada konseyinde de haftanın eleme adayları belirlendi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI
Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor... Dokunulmazlık oyununu All Star takımının kazanmasıyla birlikte Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Nagihan kazandı ve ardından ada konseyi yapıldı.
Ada konseyinde yapılan oylamada İpek'in adı 7 kere yazıldı ve ilk eleme adayı İpek oldu. İkinci eleme adayını bireysel dokunulmazlık sahibi Nagihan belirledi ve Ramazan'ın adını söyledi. Son adayı ise haftanın en iyi performansına sahip olan Funda söyledi ve Birsen'in adı yazıldı. Böylece İpek, Ramazan ve Birsen elemeye kalan isimler oldu.
Survivor 2018 All Star yarışmasına Gönüllüler takımından veda edecek isim, SMS oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Adaya veda eden isim, bu akşam ekrana gelecek olan bölümde açıklanacak.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU ALL STAR TAKIMI KAZANDI
Survivor 2018 All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde, dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Survivor tarihinin en uzun havuz parkurunun olduğu dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı.
İlk oyunda iyileşen Hakan ve Murat Ceylan karşılaştı. Parkuru birlikte tamamlayan iki yarışmacı, piramitleri dizmeye başladı ve ardından atışlara geçildi. Atışlarda rakibini yenen Hakan, takımına ilk skoru getirdi ve Gönüllüler takımı 1-0 öne geçti.
İkinci karşılaşmada Sema ve İpek yarıştı. Parkuru önde bitiren ve atışlara başlayan Sema, atışlarda piramitleri daha önce bitiren yarışmacı oldu ve All Star takımına ilk skoru kazandırarak 1-1 eşitliği sağladı.
Hilmi Cem ve Ramazan, üçüncü karşılaşmada karşı karşıya geldi. Piramidi ilk tamamlayan Hilmi Cem, atışlara da ilk başlayan isim oldu ve atışlarda rakibine üstünlük kurarak All Star takımını 2-1 öne geçirdi.
Dördüncü karşılaşmada Elif'in rakibi Nevin Yanıt oldu. Havuzdan önce çıkan ve parkuru önce bitirerek piramidi dizen Nevin Yanıt, atışlarda da iyi performans gösterince rakibini yendi ve 2-2 beraberliği sağladı.
Beşinci karşılaşmada Ümit Karan ve Cumali yarıştı. Parkurda iyi performans göstererek havuzdan 12-13 saniye önce çıkan Ümit Karan, atışlarda da rakibini mağlup ederek All Star takımını yeniden öne geçirdi: 3-2
Sahra ve Birsen, altıncı mücadelede karşılaştı. Havuzdan ilk çıkan ve piramidi ilk dizen Birsen, dizme işleminde hata yaptı ve Sahra bu avantajı değerlendirerek rakibini mağlup etti. Böylece skor 4-2 All Star lehine oldu.
Turabi ve Batuhan, yedinci karşılaşmada yarıştı. İkilinin kıran kırana geçen yarışında atışlarda daha iyi performans gösteren Turabi, All Star takımının 5-2 öne geçmesini sağladı.
Sekizinci karşılaşmada Damla ve Nagihan karşı karşıya geldi. Atışlara önce başlayan Damla, piramitleri deviremeyince Nagihan öne geçti. Rakibinden daha önce blokları deviren Nagihan, skoru 5-3'e getirdi.
Dokuzuncu mücadelede Adem ve Cumali yarıştı. Havuzdan ilk çıkan isim olan Adem, atışlara başladı ve atışlarda iyi performans gösterdi. Rakibinden daha önce blokları deviren Adem, skoru 6-3 yaptı.
Murat ve Anıl, onuncu karşılaşmada karşılaştı. Havuzda rakibini egale eden ve farkı açan Anıl, 10 saniyelik bir farkla blokları dizdi ve atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda iki yarışmacı çok sayıda başarısız atış yapsa da Anıl, Murat'ı yendi ve skoru 6-4'e getirdi.
Elif ve Nagihan, on birinci karşılaşmada yarıştılar. Havuzdan Nagihan önce çıksa da blokların tamamını tek seferde taşıyan Elif, arayı kapattı. Ancak atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteremeyen Elif kaybetti ve Nagihan kazanarak skoru 6-5 yaptı.
On ikinci karşılaşmada Ümit Karan ve Hakan yarıştı. Havuzdan başa baş çıkan iki yarışmacı, atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Ümit Karan, skoru 7-5 yaptı.
Sema ve Yağmur, on üçüncü mücadelede karşı karşıya geldi. Havuzdan ilk çıkan Sema, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Yağmur geride olduğu için atışlarda rahat olan Sema, takımına skoru kazandırdı ve 8-5 oldu.
Turabi ve Ramazan, on dördüncü karşılaşmada yarıştı. Çıkışla birlikte öne geçen Turabi, parkurda düştü ve Ramazan bu avantajı değerlendirerek öne geçti. Aynı anda atışlara başlayan iki isim arasında Turabi daha iyi atışlar yaptı ve skor 9-5 oldu.
Son karşıkaşmada ise Elif ve Birsen yarıştı. Parkurda düşen Birsen, Elif'in öne geçmesini sağladı. Ancak daha sonrasında Elif'i yakaladı ve havuzdan az farkla önde çıktı. Atışlarda ise Elif, rakibinden daha iyi performans gösterdi ve skor 10-5 oldu. Böylece dokunulmazlık sembolü All Star takımının oldu.
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