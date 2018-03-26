Survivor'da kıran kırana mücadele... Dominik'te All Star ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık sembolünü elde etmek için parkura çıktı. Her hafta bir kere oynanan ve kazanan takımın o hafta elemeye çıkmamasını sağlayan dokunulmazlık oyunu galibi, adasına rahatça döndü. Ancak dokunulmazlığı kaybeden takım da, takımından elenecek olan yarışmacıyı belirlemek için ada konseyine gitti. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNU HEYECANI
All Star ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık sembolünü elde ederek bu hafta elemeye çıkmamak için mücadele etti. Sumo parkurunda oynanan karşılaşmaların hepsini All Star takımı şimdiye kadar kazanmıştı. Bu nedenle iyi oldukları bu parkurda rakibine galibiyet şansı tanımamak isteyen All Star takımı, bu bilinçle parkura geldi.
Gönüllüler takımı ise şimdiye kadar verdikleri eksiklere bir son vermek için parkura çıktı. Oynanan dokunulmazlık oyununda rakibine üstünlük kuran All Star takımı, Gönüllüler takımını mağlup etti ve böylece dokunulmazlık sembolü All Star takımının oldu.
All Star takımında Turabi, dokunulmazlık oyununda göstermiş olduğu 3'te 3'lük performansla haftanın en iyi performanslarından birini gerçekleştirdi ve dokunulmazlık sembolünün elde edilmesinde büyük rol sahibi oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK
Gönüllüler takımı, dokunulmazlık sembolünü kazanamayınca takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dengeye dayalı bir oyunda Cumali galip geldi ve bireysel dokunulmazlık sembolünü elde ederek ismi yazılmayacak olan isim oldu ve aynı zamanda elemeye bir isim çıkarma hakkını elde etti.
ADA KONSEYİNDE ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Dokunulmazlık oyununu kaybederek sembolü ele geçiremeyen Gönüllüler takımı, eleme adaylarını belirlemek için ada konseyinde toplandı. Acun Ilıcalı, haftanın en iyi performansının Birsen olduğunu açıkladı ve ardından oylama yapıldı.
Yapılan takım arası oylamada adı en çok yazılan Anıl, birinci eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Cumali ise, ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı seçti. Son olarak da haftanın en iyi performansını gösteren Birsen de üçüncü eleme adayı olarak Yağmur'u seçti.
Böylece Survivor'un 32. bölümünde üç eleme adayı Anıl, Ramazan ve Yağmur olarak belirlenmiş oldu ve yapılacak SMS oylaması için bekleyiş başladı.
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