Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde SMS oylaması sonuçları açıklandı ve Gönüllüler takımında elenen isim belli oldu. İpek, Birsen ve Ramazan'ın eleme adayları olduğu Survivor'da aynı zamanda Türkiye - Yunanistan karşılaşması nefes kesti. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını kim kazandı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Gönüllüler takımında eleme heyecanı yaşandı. İpek, Birsen ve Ramazan geçtiğimiz gün eleme adayları olarak belirlenmişti. Survivor'da haftanın en iyi performansını gösteren Funda, Birsen'i, dokunulmazlık oyunu sahibi Nagihan da Ramazan'ı eleme adayı olarak göstermişti. Ada konseyinde adı en çok yazılan İpek de üçüncü eleme adayı olmuştu.

Yapılan SMS oylaması sonucuna göre, Survivor Gönüllüler takımında adaya veda eden isim İPEK oldu.

SURVİVOR'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN KARŞILAŞMASI

Survivor'da Türkiye - Yunanistan karşılaşması oynandı. All Star takımı, Gönüllüler takımını 10-7'lik skorla mağlup etti ve Yunanistan takımına karşı yarışacak olan takım All Star oldu.

Türkiye - Yunanistan karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kazanan takımın ödülü restoranda yemek yemek olarak açıklandı ve karşılaşma başladı.

Oyunda Türkiye takımı, Yunanistan takımına karşı fark açtı. Ancak Yunanistan takımı, geriden gelerek farkı kapattı ve skor 9-9 oldu. Skorun 9-9 olmasıyla birlikte bayrak yarışı yapıldı.

Bayrak yarışında Hilmi Cem & Sema - Mihalis & Katerina yarıştı. Bayrak yarışını kazanan Türkiye takımı, Yunanistan'ı 10-9'luk skorla mağlup etti. Böylece Türkiye takımı restoranda yemek yeme ödülünü kazandı.

TURABİ VE ADEM ARASINDA TARTIŞMA

All Star takımında mücadele eden Turabi ve Adem, ciddi bir tartışma yaşadı. Acun Ilıcalı, bu tartışmayla ilgili "Hiç istemediğimiz bir olayın içinde bulduk kendimizi. Adem ve Turabi arasında çok ciddi bir tartışma yaşandı. Bu olayları istemiyoruz, sizin de mutlu olduğunuzu düşünmüyorum. Bu olayın çok ciddi bir uyarı olduğunu ve bir daha olmamasını net olarak tebliğ etmek istiyoruz. Bir daha asla istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

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