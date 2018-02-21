Survivor 2018'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Survivor'da bu sefer iki isim veda etti. Biri normal eleme ile diğeri sakatlık yüzünden. İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?
Survivor 2018'in dün yayınlanan 8. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta Gönüllüler takımından üç isim elemeye çıktı. Oylamada Cumali'nin adı 5 kere yazıldığı için elemeye çıkan ilk isim o oldu. Dokunulmazlık oyunundan galip gelen Funda da Yağmur'u seçerken, haftanın en iyi performansını sergileyen Ramazan ise Marcus'u aday gösterdi ve akabinde SMS oylaması başlamış oldu.
Elemeye çıkan adaylar, heyecan içinde gelecek sonuçlar beklerken Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden ilk ismi açıkladı. Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Marcus yarışmaya veda eden ilk isim oldu.
SURVİVOR 2018 SAKATLIK ŞOKU!
Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, eleme öncesi sakatlığı bulunan isimlerle ilgili bir açıklama yaptı ve Survivor'a devam edemeyeceği kesinleşen ismi açıkladı.
Doktor kontolünde olan Gamze, doktorun açıklaması üzerinde Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Buna göre Gönüllüler takımında yer alan Gamze için Survivor macerası bitmiş oldu. Öte yandan Gamze'nin yerine yeni ismin geleceği de açıklandı.
SURVİVOR'DA HAKAN'IN SON DURUMU NE?
Eleme heyecanının yaşandığı gece eleme öncesi açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, Gamze'nin Survivor'a devam edemeyeceğini açıklarken bir yandan da Hakan Hatipoğlu hakkında konuştu. Survivor'ın 5. bölümünde oynanan ödül oyununda sakatlanan Hakan hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Hakan'ın hala müşahede altında olduğunu durumunun ilerleyen zamanlarda netlik kazanacağını, devam edip, edemeyeceğini doktorun açıklama yapmasının ardından belli olacağını açıkladı.
SURVİVOR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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