Survivor'da kim elendi? Survivor ödül oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleştirildi ve eleme heyecanı yaşandı. SMS oylaması sonuçlarında Gönüllüler takımında adaya veda eden isim belli oldu. Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni takımları açıkladı ve böylece bundan sonra Survivor'da yarışacak olan takımlar belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor'un son bölümünden detaylar ve yeni takımlar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Nevin, birinci eleme adayı oldu. Haftanın en iyi performansını gösteren Anıl ise Yağmur'un adını söyledi. Öte yandan dokunulmazlık sembolü sahibi Cumali de Birsen dedi ve üç eleme adayı da böylece belli oldu.

Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele eden NEVİN YANIT yapılan SMS oylaması sonucuna göre adaya veda eden isim oldu.

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor'ın yeni kadroları belli oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'da All Star takımının yenilmediğini ve Gönüllüler konseptinin All Star takımına yetersiz kaldığını belirterek Gönüllüler takımı konseptinin kaldırıldığını ve bundan sonra All Star takımının ikiye bölünerek yarışacağını belirtti. İşte yeni takımlar...

1. takım (YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMI): Hakan - Nagihan - Hilmi Cem - Murat - Damla - Anıl - Cumali - Funda - Yağmur - Birsen

2. takım (YENİ ÜNLÜLER TAKIMI): Ümit Karan, Turabi, Adem, Yiğit, Sema, Berna, Elif, Merve, Sahra, Mustafa Kemal

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyununda ödül köfte-patates ve kola olarak açıklandı ve yapılan eşleşmeler sonrasında ödül oyunu karşılaşması başladı.

Ödül oyununda ilk karşılaşmada Hilmi Cem ve Anıl karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, ödül oyununda takımını 1-0 öne geçiren skoru aldı ve All Star takımı 1-0 öne geçti.

İkinci karşılaşmada Merve ve Birsen yarıştı. Parkuru ilk bitiren Birsen, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Birsen, takımına ilk skoru kazandırdı ve dengeyi sağladı. Böylece skor 1-1 oldu.

Cumali ve Ümit Karan, üçüncü karşılaşmada karşılaştı. Parkuru önde bitiren Ümit Karan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda iyi performans gösteren Ümit Karan, rakibini mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi. Böylece All Star takımı ödül oyununda skoru 2-1 yaptı.

Sema ve Nevin, dördüncü oyunda yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Sema, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Sema, All Star takımına üçüncü skoru getirdi ve skor 3-1 oldu.

Beşinci oyunda Adem ve Hakan karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Hakan, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlara başlayan Hakan, rakibini mağlup etti ve böylece skor 3-2 oldu.

Berna ve Yağmur, altıncı karşılaşmada yarıştı. Parkuru başa baş tamamlayan iki yarışmacı, atışlara başladı. Atışlarda Yağmur rakibinden daha iyi performans sergiledi ve takımına skoru kazandırdı. Bu skorla birlikte 3-3 beraberlik sağlandı.

Turabi ve Mustafa Kemal, yedinci oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Turabi, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Ancak atışlarda Mustafa Kemal, Turabi'yi mağlup etti ve takımını öne geçirdi. Böylece skor 4-3 Gönüllüler takımı lehine oldu.

Sekizinci oyunda Sahra ve Nagihan karşılaştı. Parkuru başa baş tamamlayan iki yarışmacı, atış etabına birlikte geldi. Atışlarda Nagihan rakibini mağlup etti ve böylece skor 5-3 oldu.

Hilmi Cem ve Cumali dokuzuncu karşılaşmada yarıştı. Parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, skoru 5-4 yaptı.

Onuncu karşılaşmada Damla ve Nevin karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı atışlara başladı ve atışlarda Nevin kazanarak skoru 6-4'e getirdi.

On birinci oyunda Yiğit ve Hakan karşılaştı. Parkuru önde bitiren Hakan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu ve ikide iki yaparak skoru 7-4'e getirdi.

On ikinci karşılaşmada Berna ve Nagihan yarıştı. Parkuru ilk bitiren Nagihan, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Berna, Nagihan'ı mağlup etti ve skor 7-5 oldu.

Yiğit ve Mustafa Kemal, on üçüncü oyunda karşılaştı. Parkuru birlikte bitiren ve atışlara birlikte gelen iki yarışmacıdan Mustafa Kemal, atışlarda başarılı oldu ve rakibini mağlup ederek skoru 8-5 yaptı.

Damla ve Yağmur, on dördüncü karşılaşmada yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Damla, atışlara gelen ilk yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Damla, takımına skoru kazandırdı ve 8-6 oldu.

On beşinci oyunda Hilmi Cem ve Hakan karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede parkuru Hilmi Cem önde bitirdi ve atışlara ilk gelen isim oldu. atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, rakibine skoru getirdi ve 8-7 oldu.

Sahra ve Birsen, on altıncı oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru rakibinden daha önde tamamlayan Birsen, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Sahra, takımına skoru getirdi ve böylece skor 8-8 oldu.

En iyi erkek ve en iyi kız yarışmacı belirlendi ve ilk yarışmada Hilmi Cem ve Hakan karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Hilmi Cem, az farkla atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda Hakan, rakibini mağlup etti ve skoru 9-8 yaptı.

Ardından Damla ve Nagihan yarıştı ve iki yarışmacıdan Damla atışlara ilk gelen isim oldu. atışlarda rakibini mağlup eden Nagihan, takımına onuncu skoru kazandırdı ve Gönüllüler takımı 10-8 skorla kazanarak ödülü kazandı.

SEMBOL OYUNUNU HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?

Sembol oyununda ödül 3 bin liralık alışveriş sitesi kuponu olarak açıklandı ve ardından eşleşmeler yapıldı. Bu oyunda Sema, Yiğit ve Elif sakatlıklarından dolayı mücadele edemedi.

Oyundaki ilk karşılaşmada Ümit Karan ve Hakan karşı karşıya geldi. Parkuru önde tamamlayan Ümit Karan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda Ümit Karan, Hakan'I mağlup etti ve Hakan sembole veda etti.

İkinci karşılaşmada Hilmi Cem ve Mustafa Kemal yarıştı. Parkuru iki yarışmacı da başa baş tamamladı ve atış etabına geçildi. Atışlarda Hilmi Cem rakibini eledi ve tur atladı.

Sembol oyununda üçüncü oyunda Cumali ve Turabi karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Turabi, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu ve büyük farkla atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Cumali, Turabi'yi eledi ve bir üst tura yükseldi.

Dördüncü karşılaşmada Murat ve Anıl yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Anıl, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Anıl, rakibini mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Murat ise sembole veda etti.

Ümir Karan ve Adem, beşinci oyunda yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Adem, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. atışlarda rakibini mağlup eden Ümit Karan, Adem'i eleyerek bir üst tura yükseldi.

Hilmi Cem ve Anıl, altıncı oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, Anıl'ı eledi ve finale yükseldi.

Yedinci oyunda Ümit Karan ve Cumali yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Ümit Karan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Ümit Karan, Cumali'yi eledi ve finale yükseldi.

Erkeklerin sembol oyunundaki final oyununda Hilmi Cem ve Ümit Karan yarıştı. Parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda Hilmi Cem rakibini mağlup etti ve 1-0 öne geçti. İkinci oyunda da parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atışlara ilk gelen isim oldu. Atışlarda Ümit Karan rakibini mağlup etti ve skor 1-1 oldu. Sembol oyununun son oyununda parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atışlara başladı. Atışlarda Hilmi Cem, Ümit Karan'ı mağlup etti ve erkeklerde sembolü kazanan isim Hilmi Cem oldu.

Kızların sembol oyununda ilk karşılaşmada Merve ve Funda yarıştı. Parkuru önde bitiren Merve, atış etabına gelen ilk yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Funda, bir üst tura yükseldi ve Merve elendi.

İkinci oyunda Damla ve Yağmur yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Yağmur, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Yağmur, Damla'yı eleyerek bir üst tura yükseldi.

Berna ve Nagihan üçüncü oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Nagihan, atışlara ilk gelen isim oldu. Nagihan, atışlarda rakibini yendi ve Berna sembole veda etti.

Dördüncü oyunda Sahra ve Birsen yarıştı. Parkurda rakibine fark atan ve önde bitiren Birsen, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Birsen, Sahra'yı eledi ve tur atladı. Bu sonuçla birlikte All Star takımında sembol oyununda kız yarışmacı kalmadı.

Yağmur ve Nagihan beşinci oyunda karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Nagihan, atışlara başladı. Atışlarda daha iyi performans gösteren Nagihan rakibini mağlup etti ve bir üst tura yükselerek finale adını yazdırdı.

Altıncı oyunda Birsen ve Funda yarıştı. Parkuru rakibinden daha önce bitiren Birsen, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Birsen, finale yükseldi ve Nagihan'ın rakibi oldu.

Sembol oyununda kızların final mücadelesinde Nagihan ve Birsen karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelede iki yarışmacı atışlara birlikte başladı. Atışlarda Nagihan galip geldi ve 1-0 öne geçti. İkinci oyunda parkuru önde bitiren Birsen, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Nagihan, kızlarda sembol oyununu kazanan isim oldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER