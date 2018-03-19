Survivor'dan kim gidecek? sorusu bu akşamın cevabı en çok merak edilen sorusu oldu. Survivor'da bu akşam bu akşam ödül oyunun hemen ardından dün akşamki bölümde ada konseyinden çıkan eleme adaylarıyla ilgili oylama yapılacak ve Survivor'a kimin veda edeceği belirlenecek. İşte Survivor 2018'in bu haftaki eleme adayları ve Survivor'ın bu akşamki bölümüne dair detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta Gönüllüler takımından bir kişi elenecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı yarışmacıları tarafından yapılan oylama sonucu adaya veda edecek 3 eleme adayından ada konseyinde en çok oyu İpek oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Nagihan Karadere de kural gereği bir kişiyi eleme adayı olarak şeçti. Nagehan, Ramazan'ı eleme adayı olarak belirledi.

Haftanın en iyi performans sergileyen yarışmacısı seçilen Funda ise 3. eleme adayı olarak Birsen'i belirledi.

SURVİVOR 28. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak. Ödül oyununu kazanan takım aynı zamanda Yunan takımıyla da karşılaşacak. İşte Survivor 28. bölüm fragmanı:

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor 2018 All Star kadrosunda bulunan Nihat Doğan geçtiğimiz hafta Survivor eleme konseyinde SMS sonuçlarında en az oyu alarak yarışmaya veda etti.

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