Survivor'da sinirler çok gergin. Survivor hayat şartları zorlaştıkça, yarışmacılardaki hırs da artıyor. Bugün ilk önce ödül oyunu oynandı. Sırada iletişim oyunu var. Ödül oyunu sonrası Gönüllüler takımında bir tartışma çıktı. Damla ile Birsen, Nagihan'a Yağmur için söylediği sözlerden dolayı tepki gösterdi. Nagihan'ın Yağmur'u 'joker' olarak görmesine tepki gösteren Damla ile Birsen, Nagihan hakkında sert sözler söyledi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı. Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'daki oyunun ödülü yemekti. İki takımda yemek yemeyi çok istediği için oldukça hırslıydı. İki kişilik ekipler halinde oynanan oyunda Gönüllüler takımı istedikleri performansı gösteremedi ve ödül Ünlüler takımının oldu. Oyun sırasında Hakan ile Nagihan arasındaki Yağmur tartışması, oyun sonrasına da taştı ve Birsen ile Damla, Nagihan'a tepki gösterdi.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor iletişim ödülünde kazanan yarışmacılar aileleriyle telefonda konuşabilecek. Çok aşamalı bir parkurda yarışan takımlarda, Hilmi Cem ile Mustafa Kemal'in yarıştığı ilk karşılaşmanın kazananı Gönüllüler takımı oldu. Oyun kıyasıya rekabete sahne oldu. 9 - 9 beraberliği bozan oyunun en iyi kadın ve erkeklerinin karşılaşmasıyla oldu. Başa baş giden oyunu son anda Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı bugün oynanan iki oyunu da kaybetmiş oldu.
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