Survivor'un bu akşam ekrana gelen 24. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Öte yandan Survivor'a yeni katılan yarışmacılar da takımlarına giriş yaptı. Gönüllüler takımına Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun, All Star takımına ise Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen katıldı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ve bölüm özeti...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde iki ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk ödül oyunu öncesinde ödül 3 gün süreyle yataklı turuncu barakada kalmak ve pirinç-bulgur olarak açıklandı. Ödülün açıklanmasının ardından eşleşmeler yapıldı ve yarışma başladı.

İlk karşılaşmada Hilmi Cem ve Ramazan karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelede Hilmi Cem, Ramazan'a 2-1 üstünlük kurarak All Star takımını ödül oyununda 1-0 öne geçirdi.

İkinci karşılaşmada Sahra ve Nagihan yarıştı. Puzzle'a Nagihan yaklaşık 5 saniye önce başlasa da Sahra, puzzle oyununda Nagihan'ı geçti ve beceri oyununa ilk başlayan isim oldu ve Nagihan'ı 2-0 mağlup etti ve All Star takımı 2-0 öne geçti.

Ödül oyununda üçüncü karşılaşmada Ümit Karan ve Anıl karşılaştı. İki yarışmacı puzzle oyununa kadar başa baş mücadele etti ancak sonrasında Ümit Karan puzzle'da takıldı ve Anıl avantaj yakaladı. Ancak beceri oyununda Ümit Karan farkı kapattı ve Anıl'ı yendi. Böylece All Star takımı 3-0 üstünlük kurdu.

Dördüncü karşılaşmada Sema ve Funda yarıştı. Havuzu ilk bitiren ve puzzle etabına ilk gelen yarışmacı Sema oldu. Sema, puzzle etabını rakibinden 7-8 saniye önce tamamladı ve beceri oyununa geldi. Ancak beceri oyununda başarılı olamayan Sema, oyunu kaybetti ve Funda takımına ilk sayıyı kazandırdı. Böylece skor 3-1 oldu.

Beşinci karşılaşmada Ümit Karan ve Ramazan karşı karşıya geldi. Havuzdan ilk çıkan Ümit Karan, daha sonraki etaplarda rakibinin farkı kapatmasına engel olamadı ve iki yarışmacı da puzzle oyununa aynı anda başladı. Puzzle oyununda Ramazan öne geçti ancak beceri oyununda Ümit Karan rakibini yendi ve skor 4-1 oldu.

Sahra ve Funda, altıncı karşılaşmada yarıştı. Puzzle'a ilk başlayan Funda, bir parçasını oturtamayınca Sahra avantajı yakaladı ancak puzzle'da hata yaptı ve bu avantajı kullanamadı. Beceri oyununda ise Funda, Sahra'ya 2-1 üstünlük kurdu ve skor 4-2 oldu.

Hilmi Cem ve Anıl, yedinci karşılaşmada yarıştı. Engelleri önde geçen Hilmi Cem, puzzle'a ilk başlasa da Anıl bu etapta rakibini geçti ve atışlara 10 saniye önce başladı. Hilmi Cem, geriden gelmesine rağmen atışlarda Anıl'ı 2-1 yendi ve toplam skor 5-2 oldu.

Sekizinci karşılaşmada Sema ve Nagihan yarıştı. Nagihan, puzzle'ı tamamlayamadı ve 15 saniye geriden gelerek beceri oyununa başladı. Bu oyunda rakibine üstünlük kuran Nagihan, Sema'yı 2-1 yendi ve skor 5-3 oldu.

Hilmi Cem ve Ramazan, dokuzuncu oyunda karşı karşıya geldi. Engelleri önde bitiren Hilmi Cem, puzzle'a ilk başlayan yarışmacı oldu. Ancak Hilmi Cem'in puzzle'da takılmasıyla Ramazan puzzle'ı ilk bitiren isim oldu. Ancak beceri oyununda Hilmi Cem, rakibine üstünlük kurdu ve skor 6-3 oldu.

Onuncu oyunda Sahra ve Nagihan karşılaştı. Etapları önde bitiren Nagihan, beceri oyununa ilk başlayan yarışmacı oldu. Beceri oyununda rakibini mağlup eden Nagihan, skoru 6-4 yaptı.

Ümit Karan ve Anıl, on birinci oyunca yarıştı. Puzzle etabını ilk olarak Anıl bitirse de beceri oyununda Ümit Karan daha başarılı bir performans gösterdi ve All Star takımı 7-4 üstünlük kurdu.

On ikinci oyunda Sema ve Funda karşı karşıya geldi. Başlama düdüğüyle birlikte öne geçen Sema, puzzle oyununa da 5 saniye önce başladı ve ardından da beceri oyununa geçti. Beceri oyununda başarısını sürdüremeyen Sema, oyunu Funda'ya kaybetti ve Funda skoru 7-5'e getirdi.

Ümit Karan ve Ramazan on üçüncü oyunda yarıştı. Parkurda rakibine üstünlük kuran Ümit Karan, beceri oyununda da hata yapmadı ve All Star takımı skoru 8-5 yaptı.

On dördüncü oyunda Sahra ve Funda yarıştı. Puzzle etabını ilk bitiren Funda, beceri oyununa da az farkla önde başladı. Funda, yakaladığı avantajı değerlendirdi ve Sahra'yı bu oyunda 2-1 mağlup etti. Böylece skor 8-6 oldu.

Hilmi Cem ve Anıl, on beşinci karşılaşmada yarıştı. Etabı başa baş bitiren iki yarışmacı, atışlara beraber geldi. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Anıl, Hilmi Cem'i 2-1 mağlup etti ve skor 8-7 oldu.

Beraberlik için önemli bir karşılaşma olan Sema - Nagihan eşleşmesinde beceri oyununa Sema az farkla önde geldi ve atışlar başladı. Atışlarda Nagihan, Sema'yı 2-1 yenerek skoru 8-8'e eşitledi. Böylece yarışma başından bu yana ilk defa beraberlik sağlandı.

Hilmi Cem ve Ramazan, on yedinci karşılaşmada yarıştı. Çıkışla birlikte fark açan Hilmi Cem, puzzle oyununu da önde bitirdi ancak beceri oyununda atışlarda kötü bir performans gösterdi. Ramazan, Hilmi Cem'i yenerek Gönüllüler takımını oyunda ilk defa öne geçirdi ve skor 9-8 oldu.

Ödüle çok yaklaşan Gönüllüler takımında Nagihan, Sahra ile yarıştı. Havuzdan birlikte çıkan ikili, beceri oyununda karşı karşıya geldi. Nagihan, beceri oyununda Sahra karşısında kötü performans gösterince Sahra takımına 9. sayıyı getirdi ve skor 9-9 oldu. Skorun 9-9 olmasıyla galibi belirlemek için bayrak yarışına başlandı.

Bayrak yarışında Sema ve Ümit, Anıl ve Funda ikilisiyle yarıştı. Nefes nefese geçen karşılaşmada Gönüllüler takımında Funda harika bir performans gösterdi ve skoru 10-9 yaparak ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı.

İKİNCİ ÖDÜL OYUNU

İkinci ödül oyunu öncesinde ödül tavuk ızgara ve salata olarak açıklandı ve eşleşmelerin ardından yeni yarışmacılar dahil olmak üzere oyun başladı.

Kıran kırana mücadelenin geçtiği Survivor'daki ikinci ödül oyununda All Star takımı rakibine 10-8'lik üstünlük kurdu ve ödülü kazanan takım oldu.

Son oyunda Sema ve Nevin Yanıt karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş geçen iki yarışmacı, atışlarda da kıyasıya mücadele etti. Ancak Sema, atışlarda daha iyi performans gösterince etabı kazandı ve ödülü All Star takımına kazandırdı.

İkinci ödül oyunu performans grafiği;

ALL STAR TAKIMI Adem Kılıççı 1/1 Damla Can 1/2 Elif Şadoğlu 1/2 Hilmi Cem İntepe 2/3 Murat Ceylan 1/2 Sahra Işık 1/2 Sema Aydemir 3/3 Turabi Çamkıran 0/2 Yiğit Dikmen 0/1 GÖNÜLLÜLER TAKIM Batuhan Buğra Eruygun 1/2 Birsen Bekgöz 0/1 Cumali Akgül 1/2 Funda Alkayış 0/2 İpek Yaşar 0/2 Mustafa Kemal Kurt 2/3 Nevin Yanıt 2/3 Ramazan Kalyoncu 1/2 Yağmur Banda 1/1

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