Survivor'da mücadele ilerledikçe gerilim de artıyor. Survivor'un bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde ödül için kıyasıya mücadele yaşandı. Ödül için oynanan hentbol oyununda Nagihan ve Sahra arasında gerilim bir anda yükseldi. Oyunlar arasından yarışmacıların rakipleri ve takım arkadaşları için de söylediği sözler de gerilimin nasıl yükseldiğini gözler önüne serdi. İşte Survivor'da Sahra - Nagihan kavgası ve ödülün dahibi...

SURVİVOR YENİ BÖLÜMÜNDE NAGİHAN - SAHRA KAVGASI

Survivor'un yeni bölüm fragmanında Elif'in "Takımda erkeklerde şöyle bir durum var, çok iyi anlaşıyoruz diyorlar. Bunu söylerken, yaptıkları uyuşmuyor bana göre" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Nagihan'ın da All Star takımı için söylediği "Sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz bir takım gözüküyor ama kendi içlerinde o kadar birbirlerini yiyorlar ki" sözler ekrana geldi.

Adem, "Ben bunları unutamam yani, hemen bir anda ertesi gün seninle tekrar oyun kazandığımda 'gel çak' diyemem sana." dedi. Turabi de Adem için "Adem bu saatten sonra benim için kalvyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor ama boş işte." sözlerini söylüyor ve bu sözler de büyük dikkat çekti.

Survivor'da Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıkıyor. Hentbol oyununda mücadele eden ikili, tartışmaya başlıyor. Nagihan'ın 'Bana vurma' sözleriyle Sahra'nın üzerine yürümesiyle başlayan gerilim, takım arkadaşlarının araya girmesi ve Acun Ilıcalı'nın düdüğü çalmasıyla sona erdi. Acun Ilıcalı Sahra ve Nagihan'ı oyundan diskalifiye etti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunundan önce yapılan yatak oyununu Gönüllüler takımı önde götürürken bir anda All Star takımı kazandı. Hamburger ödülü olan hentbol oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun ortasında Acun Ilıcalı ödülünün 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Sinirlerin hayli gerildiği oyunun galibi Gönüllüler oldu.

BERNA CANBELDEK ALL STAR TAKIMINA KATILDI

Survivor'un yayınlanan 29. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, All Star takımına katılan yeni yarışmacıyı Berna Canbeldek'i davet ediyor ve Berna da All Star takımına katıldı.

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