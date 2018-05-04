Survivor'da gergin sinirler her geçen gün daha da çok kendini belli ediyor. Survivor'da bu akşam ödül ve baraka oyunları oynandı. Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da yarışmacıalrın hırsı da arttı. Bu hırs ve gerilim yarışmacıların arasındaki diyaloglara da yansıyor. Adaların birleşimine adım adım yaklaşırken, iki takım da bir kişi daha eksilmemenin gayretinde. Peki Surivor ödül oyununu ve baraka oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan ilk ödül oyunu yemek içindi. 5 maçlık cezası sona eren Turbai, oyun öncesinde, Hakan ve Anıl için çok sert sözler sarf etti. Turabi, "Gönüllülerden bazı kişileri parkurlara gömmeye geldim, hakkını vermeye geldim. Ben yokken Hakan ikinci kez haftanın birincisi oldu. Haftanın birinci namını yine aldı. Onun namını silmeye geldim buraya. Hakan'ın namını siliceğim. Yanında eşantiyon olarak Anıl'ı da siliceğim. Gereken herkesi tek tek siliceğim burada. Ama düzgün bir şekilde, kurallara uyarak, hepsini buradan siliceğim" dedi. Hakan'ın bu sözlere yanıtyı ise çok sert oldu. Hakan, "çok büyük bir hesaplaşma başlıyor. Ya ben Turab, gidecek ya da ben" dedi. Gergin havada başlayan oyunu Gönüllüler takımı kazandı.

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Baraka için kıyasıya rekabet vardı. Geceleri rahat bir uyku çekmek isteyen yarışmacılar, tüm güçlerini baraka oyunu için kullandı. İlk oyunda aldıkları yenilgiyle maça çıkan Ünlüler takımı, 10 - 6 oyunu kazandı. Oyun sonrası değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, Sema'nın elinde iyileşme olmadığı için iki günlük rapor aldığını açıkladı. Yarın dokunulmazlık oyunu oyanayacak olan takımlar morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Bu hafta eleme potasına giren yarışmacılardan biri, birleşme öncesi oyuna veda edecek.

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