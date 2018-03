Survivor 2016 ardından ikinci kez Survivor'a katılan Damla Can, All Star takımıyla birlikte gönüllülere karşı mücadele ediyor. Başarılı ve sakin yapısıyla Survivor 2018 içinde dikkat çeken Damla Can izleyici tarafından da en beğenilen yarışmacıların başında geliyor. Peki Survivor Damla kimdir? Damla Can nereli, evli mi? Kaç yaşında ? olduğu gibi bilgiler tartışma konusu olan başarılı yarışmacı Survivor All Star Damla Can hakkında merak edilen her şey…

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek.

2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER