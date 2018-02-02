Survivor Damla Can kimdir?

Damla Can kimdir? Survior yarışmacısı Damla Can kaç yaşındadır? Damla Can nereli?

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can Survivor 2018 kadrosuna dahil oldu. Survivor 2018'in merakla beklenen All Starlar kadrosunda olduğu kesinleşen isimlerden biri olan Damla Can daha önce Survivor'da mücadele etmiş isimlerden biri. Survivor'a katıldığı dönemde hırsı ve mücadelesiyle Gönüllüler takımının önemli isimlerinden olan Damla Can Survivor 2018'de All Starla takımı adına mücadele edecek.

Survivor 2016'da yarışan Damla Can 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

Survivor 2018 ne zaman başlayacak?

Dünyanın en zorlu yarışması olarak kabul edilen Survivor mücadelesi için geri sayım başladı. Yarışacak olan isimlerin bir bir belli olduğu Survivor 2018'de büyük mücadele 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak...

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