Damla Can, Survivor 2018 All Star'da Ünlüler takımında yer alıyor. Yarışmadaki mücadelesi ve hırsı ile gözleri üstüne çeken Damla Can hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler merakla internet üzerinden araştırıyor. Peki, Survivor Damla Can kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Survivor Damla Can'ın hayat hikayesi...

DAMLA CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR? SURVİVOR DAMLA KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek.

2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

