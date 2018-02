Survivor Damla kimdir? 10 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2018'in All Star kadrosunda yer alan Damla Can'ın hayat hikayesi izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok spor dalıyla uğraşan Damla Can ile ilgili 'Damla Can kimdir, kaç yaşında' sorguları artmaya devam ediyor. Peki, Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında? İşte Survivor 2018 yarışmacısı Damla Can'ın hayat hikayesi...

SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Damla Can 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan ve sporla ilgilenmeye başlayan Damla Can, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine topluyor.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veriyor.

2016 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer alan Can, burada finale kaldı, 2. olarak yarışmadan ayrıldı.



27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ediyor.



