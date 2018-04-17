Tam 48 bölümü geride bırakan Survivor 2018'de dün akşam olanlar oldu. Yeni bir eleme bölümünde en çok eleştirilen isim elenince söz düellosu da bitmek bilmedi. Ünlülerin muhteşem performansı Gönüllüler takımını adeta çılgına dönderdi. İşte Survivor 48. son bölümde yaşanan olaylar ve Survivor adasına veda eden isim...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'ın geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden Gönüllüler'de ada konseyinde birinci aday olarak Cumali'nin ismi yazılırken, ikinci eleme adayı olarak Hakan Hatipoğlu seçildi. Dünkü yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, üçüncü eleme adayı olarak Damla'yı potaya koydu.
Survivor'ın final sahnesinde Acun Ilıcalı tarafından SMS oylaması sonuçları açıklandı ve adaya veda eden isim belli oldu. Yapılan SMS oylaması sonucuna göre, Cumali Akgül adaya veda eden isim oldu.
ÖDÜL OYUNUNDA HEYECAN DORUKTAYDI
Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları bu kez tavuk kovası için yarıştılar. Kazanan taraf Ünlüler oldu.
Survivor'da dün akşam Hakan Hatipoğlu'dan bomba Cumali itirafı geldi. Cumali giderse takımın daha iyi olacağını ve kendisinin bu durumdan hoşnut kalmayacağını da söyledi. Diğer yandan konsey sonrası değerlendirmelerde bulunan Gönüllüler, Cumali'nin konseyde söylediği sözlerden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Cumali'nin ödül oyununda isteksiz davrandığını ve gösterdiği performansı eleştirdiler.
Merve ve Yiğit arasında sinirler gerildi!
Ada ödül oyununda Ünlüler takımının dörtlü gruplar halinde yarışan yarışmacıları kovadaki suyu devirdi. Oyun sonrasında Yiğit ve Turabi arasındaki konuşma Merve Aydın'ın dikkatini çekti ve sinirler gerildi.
Mustafa Kemal'in büyük hatası! Turabi çıldırdı...
Ada ödül oyununda Hilmi Cem ile karşılaşan Mustafa Kemal, topun düzeneğin üzerine çıktığı fark edemedi ve parkurda geri düştü. Turabi arkadaşını uyarabilmek adına oyun alanını inletti. Kazanan Ünlüler oldu.
Ada oyununda nefes kesen mücadele!
Survivor 2018'de takımlar ada oyununda mücadele ettiler. İşte kıran kırana geçen mücadelenin kazananı yine Ünlüler oldu. Survivor 2018 ada oyununda Anıl ile Yağmur arasında tansiyon yükseldi. Yağmur ve Anıl oyunun ardından tartıştı! "Bana emir kipiyle konuşma"
Gönüllüler'de saygı krizi! "Sen de Survivor profesörü değilsin"
Ada ödül oyunu sonrasında gerilen Anıl ve Yağmur adada verdikleri röportajlarda konuya açıklık getirdiler.
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