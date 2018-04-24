Survivor 2018'de dün akşam 53. bölüm heyecanı yaşandı. Daha önceden belirlenen eleme adayları için tehlike çanları bu bölümde çaldı. Diğer yandan ödül oyunu için iki takım ter döktü. Survivor'dan kim elendi? Ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor'dan elenen isim ve 54. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Adeta nefesler kesildi. Kıyasıya mücadelenin olduğu Survivor ödül oyununda kazanan takımlar ödüllere uzandı. İki ödül oyunu oynandı ve ödül oyunları sonrasında takımlar ödüllerini aldı.

Ödül oyunu öncesinde yarışmacılara ödüller tanıtıldı. İlk ödül olarak bakım seti, ikinci ödül olarak da şinitzel, taze fasulye, barbunya ve kola olarak açıklandı.

MURAT-ÜMİT: Parkuru önde bitiren Murat Ceylan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışı rakibinden daha önce yapan Murat Ceylan, ilk atış hakkını elde etti. Murat Ceylan'ın gönderdiği top gol olmayınca Ümit Karan atışa geçti. Atışta topu ağlarla buluşturan Ümit Karan takımına ilk skoru kazandırdı ve 1-0 oldu.

NAGİHAN-ELİF: Parkuru rakibinden daha hızlı bitiren Nagihan, atışı da ilk yapan isim oldu ve böylece kale etabında ilk atışı yapma hakkını elde etti. Ümit Karan, Nagihan'ın gönderdiği topu tutamadı ve skor 1-1 oldu.

YİĞİT-HİLMİ CEM: Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, atışlara birlikte geldi. Atışı yapan Hilmi Cem, topu deliğe soktu ve kalede ilk atışı yapma hakkını elde etti. Hilmi Cem'in attığı topu Ümit Karan çıkardı ve top Yiğit'e geçti. Ancak Yiğit de topu ağlara gönderemedi. Yeniden atış yapan Hilmi Cem, bu defa da gol atamadı ve Yiğit atışa geldi. Yiğit de topu ağlara gönderemeyince tekrar Hilmi Cem atış yaptı. Hilmi Cem, topu ağlara gönderdi ve Gönüllüler takımı 2-1 öne geçti.

MERVE-DAMLA: Parkuru az farkla önde bitiren Damla, atışı ilk yapan yarışmacı oldu. Atışı isabetli yapan Damla, kalede ilk atış yapma hakkını elde etti. Damla, yaptığı atışı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu.

ANIL-ADEM: Parkuru birlikte bitiren iki yarışmacı, atış etabına birlikte geldi. Atışlarda isabeti bulan Adem, kalede ilk atışı yapma hakkını elde etti. Adem, yaptığı atışta golü bulumadı ve sıra Anıl'a geçti. Anıl, yaptığı atışla golü buldu ve skor 4-1 oldu.

SEMA-YAĞMUR: Parkuru önde tamamlayan Sema, atışı da isabetli yaptı ve kalede ilk atışı yapma hakkını elde etti. Atışta Hakan'a golü atmayı başaran Sema, skoru 4-2'ye getirdi.

HAKAN-MUSTAFA: Rakibinden daha hızlı şekilde parkuru bitiren Hakan, ilk etaptaki atışta topu deliğe soktu ve kalede ilk atışı yapma hakkını elde etti. Hakan, yaptığı atışta topu ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.

ANIL-ÜMİT: Parkuru önde tamamlayan Anıl, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu ve yaptığı atışta isabeti buldu. Atışın ardından Ümit Karan'a şutunu gönderen Anıl, golü buldu ve skoru 6-2 yaptı.

YAĞMUR-SAHRA: Dokuzuncu karşılaşmada Sahra ve Yağmur yarıştı. Parkuru rakibinden daha önde tamamlayan Yağmur, az farkla atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda Sahra topu deliğe soktu ve kalede atış yapma hakkını elde etti. Sahra, yaptığı atışta golü bulamadı ve Hakan topu kurtardı. Sıra Yağmur'a geçti. Yağmur yaptığı atışta topu ağlara gönderdi ve skor 7-2 oldu.

YİĞİT-HAKAN: Onuncu karşılaşmada Yiğit ile Hakan karşı karşıya geldi. Parkuru rakibinden daha hızlı tamamlayan Yiğit, atış etabına ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hakan, kalede atış yapma etabına geldi. Kaleye yaptığı atışta golü bulan Hakan, skoru 8-2 yaptı.

SEMA-DAMLA: On birinci oyunda Damla ve Sema yarıştı. Parkuru Sema daha önde tamamladı ve atışa başladı. Atışta Damla ilk atışta topu deliğe soktu ve kaleye atış yapmaya geldi. Damla, yaptığı atışta topu ağlara gönderdi ve skor 9-2 oldu.

MURAT-MUSTAFA: Parkuru az farkla önde tamamlayan Murat, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini yenen ve kaleye atış yapma hakkını elde eden Murat, ilk atışını yaptı. Yaptığı atışta Murat golü bulamayınca sıra Mustafa'ya geçti. Mustafa Kemal de yaptığı atışta golü bulamadı ve yeniden Murat atışa geçti. Murat, yaptığı atışta golü bulamadı ve sıra Mustafa Kemal'e geçti. Mustafa Kemal, yaptığı atışta golü buldu ve skor 9-3 oldu.

MERVE-NAGİHAN: Parkuru oldukça önde bitiren Nagihan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda topu deliğe sokan Nagihan, kale etabına geldi. Nagihan yaptığı atışta golü bulamadı ve sıra Merve'ye geçti. Merve, yaptığı atışta topu ağlara gönderdi ve skor 9-4 oldu.

HİLMİ CEM-ADEM: Parkuru rakibinden az farkla önde tamamlayan Hilmi Cem, atışlara başladı. Yaptığı ilk atışta topu deliğe sokan Hilmi Cem, kaleye atış yapmaya başladı. Atışta Hilmi Cem golü bulamayınca sıra Adem'e geçti ve Adem yaptığı atışta topu ağlara gönderdi. Böylece skor 9-5 oldu.

SEMA-YAĞMUR: Parkuru az farkla önde bitiren Sema, atışa başladı. Atışta topu deliğe sokan Sema, kalede ilk atışı yapma hakkını elde etti. Sema, yaptığı atışta golü buldu ve skoru 9-6'ya getirdi.

ADEM-ANIL: Parkuru az farkla önde bitiren Adem, yaptığı atışta topu deliğe soktu ve kaleye atış yapma hakkını elde etti. Adem, yaptığı atışta topu ağlara gönderdi ve skor 9-7 oldu.

DAMLA-MERVE: Damla, parkuru Merve'den az farkla önde tamamladı ve atışlara başladı. Ancak atışlarda Merve topu deliğe soktu ve kalede atış yapma hakkını elde etti. Merve, yaptığı atışta topu ağlara gönderdi ve skor 9-8 oldu. Böylece Ünlüler üst üste altıncı sayıyı aldı.

HAKAN-MUSTAFA KEMAL: Hakan parkuru rakibinden daha önde tamamladı ve atış etabına geldi. Yaptığı atışta topu deliğe sokan Hakan, kaleye atış yapma hakkını elde etti. Hakan, yaptığı atışta topu ağlara gönderemedi ve atış Mustafa Kemal'e geçti. Mustafa Kemal, yaptığı atışta golü atamadı ve atış sırası Hakan'a geçti. Hakan yaptığı atışta topu ağlara gönderdi ve skor 10-8 oldu. Böylece ödülü Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci ödül oyununda ödül waffle makinesi olarak açıklandı. Ödül oyununu kazanan takım, kazandıkları makine ile waffle yapabilecek.

ÜMİT-MURAT: Sepetten yaptığı atışta 3 isabetli atış yapan Ümit Karan, takımına ilk skoru kazandırdı ve Ünlüler takımı 1-0 öne geçti.

SAHRA-DAMLA: Yapılan atışlarda Damla, üç atışı da isabetli yaptı ve Gönüllüler takımı skoru 1-1'e getirerek beraberliğe getirdi.

TURABİ-HAKAN: Hakan, yaptığı atışlarda isabeti buldu ve üç topu da sepete soktu. Böylece Gönüllüler takımı 2-1 öne geçti.

SEMA-YAĞMUR: Sema, yaptığı üç atışta da isabeti buldu ve rakibini mağlup etti. Böylece skor 2-2 oldu ve beraberlik sağlandı.

ANIL-ADEM: Yapılan atışlar sonrasında üç atışı da isabetli yapan Anıl, takımına üçüncü skoru getirdi ve Gönüllüler takımı 3-2 öne geçti.

BİRSEN-MERVE: Birsen, yaptığı atışlarda üç isabeti bulan ilk yarışmacı oldu ve böylece skoru elde etti. Birsen'in kazanmasıyla skor 4-2 oldu.

MUSTAFA-HİLMİ CEM: Oyunda üç isabetli atışa ilk ulaşan Mustafa Kemal, takımına üçüncü skoru getirdi ve skor 4-3 oldu.

NAGİHAN-ELİF: Atışlarda rakibini mağlup eden Nagihan, Gönüllüler takımına beşinci skoru kazandırdı ve böylece skor 5-3 oldu.

ÜMİT-HAKAN: Üç isabetli atışı rakibinden daha önce yapan Hakan, takımına altıncı skoru kazandırdı ve skor 6-3 oldu.

ELİF-YAĞMUR: İki yarışmacının nefes kesen karşılaşmasında üç topu sepete ilk atan Elif, takımına dördüncü skoru getirdi ve 6-4 oldu.

MURAT-ADEM: İki yarışmacının başa baş geçen mücadelesinde üç topu sepete ilk atan Adem, takımına beşinci skoru kazandırdı ve skor 6-5 oldu.

SEMA-DAMLA: Sema ve Damla arasındaki karşılaşma nefes kesti. Atışlarda üç topu rakibinden daha önce sepete sokan Sema, skoru 6-6'ya getirdi.

HİLMİ CEM-YİĞİT: Kıran kırana geçen mücadelede rakibinden daha önce üç topu sepete gönderen Hilmi Cem, skoru 7-6 yaptı ve Gönüllüler takımı yeniden öne geçti.

SAHRA-BİRSEN: Sahra ve Birsen'in mücadelesi başa baş geçti. Ancak atışlarda rakibinden daha önce topları sepete gönderen Birsen, takımına sekizinci skoru getirdi ve 8-6 oldu.

MUSTAFA-ANIL: Mustafa Kemal ve Anıl arasındaki kıyasıya mücadele sonrasında 3 başarılı atış yapan Anıl skoru elde etti ve böylece 9-6 oldu.

MERVE-NAGİHAN: Ödül oyununun kritik mücadelerinden olan Merve-Nagihan karşılaşmasında 3 topu da sepete rakibinden önce atan Merve, takımına yedinci skoru getirdi ve 9-7 oldu.

Skorun 9-7 olması sonrasında en iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacılar seçildi. Mustafa Kemal-Sema ve Anıl-Birsen karşılaşması yapıldı.

MUSTAFA-ANIL: Oynanan karşılaşmada Anıl attığı üç atışta da isabet sağladı ve böylece skoru kazandı. Bu skor sonrasında 10-7 üstünlükle Gönüllüler takımı ödül oyununu kazandı. Ünlüler takımının bu oyunu da kaybetmesi sonrasında mağlubiyet serisi 7 oyun oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor sleme adayları arasında bulunan Sahra, Adem ve Mustafa Kemal arasından adaya veda eden isim belli oldu. SMS oylaması sonuçlarına göre, Survivor 2018 All Star'dan elenen isim SAHRA oldu.

SURVİVOR 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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