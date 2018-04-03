Survivor ödül oyununda Yiğit Dikmen'i yenen Hakan'ın, 'kaybetsek de beraberiz' sözleri All Star takımının tepkisini çekti. Survivor 2018'de ödül oyununda karşılaşan iki takım bu kez köfte ve patates için yarıştılar. Ödül oyunu sonrası Cumali Akgül, seremonide All Star takımının birlik mesajlarına cevap vermesiyle ortalık bir anda gerildi. İşte Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımlar değişmeden önce birlikte son yemeklerini yediler. Cumali Akgül'ün seremonide söylediği sözler All Star takımının gündemine oturdu.

Ümit Karan tepkisini, 'seni 1 Nisan şakası olarak kullandılar' sözleriyle gösterdi. Gönüllüler takımı, ödül oyunu öncesi ve sonrasında seremonide Ümit Karan'ı söylediği sözler için eleştirdi. Erkekler sembol mücadelesinin finalinde Hilmi Cem ile yarışan Ümit Karan atışları yaptıktan sonra yere yığıldı. Survivor 2018'in erkek yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan isim Hilmi Cem oldu. Survivor 2018'in kadın yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan isim Nagihan oldu. Sema Aydemir ve Hakan Hatipoğlu arasında yaşanan gerginlik ada konseyine damga vurdu. Hakan Hatipoğlu'nun sözleri sonrası All Star takımı yarışmacıları duruma tepki gösterdi.

Ümit Karan, 'sürekli Cumali'nin arkasına saklanma' sözleriyle tepki gösterdi. Acun Ilıcalı, bu hafta oyunlarda en iyi performans sergileyen isimleri açıkladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Nevin, birinci eleme adayı oldu. Haftanın en iyi performansını gösteren Anıl ise Yağmur'un adını söyledi. Öte yandan dokunulmazlık sembolü sahibi Cumali de Birsen dedi ve üç eleme adayı da böylece belli oldu.

Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele eden NEVİN YANIT yapılan SMS oylaması sonucuna göre adaya veda eden isim oldu.

YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Takımlarda yapılacak olan değişikler belirlendi. Yeni takım kadrolarını Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı.

YENİ ÜNLÜLER TAKIMI

Takımlarda yapılacak olan değişikler belirlendi. Yeni Ünlüler takımı kadrosunu Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı.

TAKIMLARIN YENİ İSİMLERİ

Takımlarda yapılan değişiklik sonrası Acun Ilıcalı takımların yeni adını açıkladı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'da yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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