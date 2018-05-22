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Survivor 77. yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Survivor'ın bu bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bir önceki bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde dört ismi belirledi. Takım arası yapılan oylama sonucu birinci aday Yağmur çıkarken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmi Cem ikinci eleme adayı olarak Birsen'in ismini söyledi. İkinci ada konseyinde de Nagihan ve Damla diğer eleme adayları seçildi. Bugün ise yapılan SMS oylaması sonucu elenen isim belli oldu. Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da Yağmur mu, Birsen mi, Nagihan mı, Damla mı, elendi?